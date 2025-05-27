Адвокат Дмитрий Захватов, защищавший Pussy Riot и бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, 27 мая внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга, обратил внимание RTVI.

Вместе с ним список пополнила бывший муниципальный адвокат Мария Соленова. В апреле 2025 года в отношении них было возбуждено уголовное дело о содействии террористической организации (205.1 УК РФ) и публичных призывах к действиям, направленным против безопасности России (ст.280.4 УК РФ). Следствие выдвинуло против них обвинения за помощь в сборе средств на покупку витаминов и беспилотников для ВСУ.

В апреле РИА Новости со ссылкой на силовиков писало, что, по данным следствия, Захватов и Соленова делали в интернете публикации «с ссылками для донатов на покупку беспилотников для ВСУ и витаминов для боевиков «Азова»*.

Сам Захватов в декабре 2022 года уехал из России и живет в Литве. Согласно порталу «ПравоПро», его адвокатский статус Адвокатской палатой Москвы приостановлен. Соленова также находится за пределами РФ. Мария Соленова как минимум с 2023 года вместе с Захватовым возглавляют в Литве фонд, который в том числе собирает деньги для ВСУ, писал RT. В августе того же года данный фонд закрыл первый сбор и пообещал украинской армии подержанный пикап Mitsubishi L200 Warrior за 5 тысяч евро.

Несколько участниц панк-группы Pussy Riot в 2012 году были приговорены к реальным срокам за акцию «панк-молебен» в Храме Христа Спасителя в Москве. Бывшая сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова в 2023 году была заочно приговорена к восьми с половиной годам лишения свободы по обвинению в фейках о вооруженных силах. Она стала известна после того, как в марте 2022 года выбежала в студию программы «Время» с антивоенным плакатом. Овсянникова покинула Россию, не дожидаясь приговора суда, сбежав из-под домашнего ареста.

* признан террористической организацией и запрещен в РФ