Жена заместителя псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга* Жанна рассказала RTVI, что утром 2 октября прошли два обыска: у них в квартире, а также у 95-летнего отца политика Марка Шлосберга. По ее словам, во втором случае следственные действия проводил сотрудник центра «Э».

«Сегодня в 6:10 прошел обыск. Сейчас Лев* с адвокатом Владимиром Даниловым в отделе на допросе. В постановлении было написано по поводу отсутствия маркировки, но Лев* трепетно относится к требованиям властей и всегда маркирует все свои публикации. Он соблюдает закон. Думаю, что люди разберутся и все выяснят. Мое личное мнение — это очередной способ устрашения», — сказала Жанна Шлосберг.

Она добавила, что обыск также прошел у 95-летнего отца политика, его «лично проводил сотрудник центра “Э”».

«Обыск проводился в присутствии понятых, папы, меня. Все были корректны, вежливы, но все же это был обыск. Считаю, что это была акция устрашения», — сказала жена политика.

RT пишет, что

О проведении обысков у Шлосберга* утром 2 октября сообщил RT. По данным телеканала, поводом для следственных действий стало размещение в Сети видео без маркировки.

СК позже сообщил, что против Шлосберга* возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК; максимальное наказание — два года лишения свободы). У него статус подозреваемого.

«По версии следствия, Лев Шлосберг*, включенный в реестр иностранных агентов, и будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах, повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом», — говорится в пресс-релизе СК.

В пресс-службе «Яблока» подтвердили, что утром 2 октября к Шлосбергу* в Пскове пришел СОБР, проводился обыск и допрос.

«Обыск прошел, допрос завершен. Я в порядке», — привел слова Шлосберга* бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* в своем телеграм-канале.

Адвокат псковского политика Владимир Данилов заявил RTVI, что не комментирует ситуацию.

В феврале Псковский городской суд оштрафовал Шлосберга* из-за отсутствия маркировки иноагента в общей сложности на 60 тыс. рублей. В тот же день политик получил еще один штраф на 2 тыс. рублей по статье о «распространении информации о террористической организации без указания на ее статус». Он заявлял о намерении оспорить эти решения.

В июле Шлосберга* оштрафовали на 30 тыс. рублей по административной статье о дискредитации армии из-за репоста обращения актера Арнольда Шварценеггера к россиянам по поводу военной операции на Украине.

*включен Минюстом России в реестр иноагентов