Актер Александр Паль сделал предложение своей возлюбленной, 34-летней актрисе Софье Райзман. Об этом сообщает издание Super.

Известный непубличным поведением Паль опубликовал в своих соцсетях видео, на кадрах которого видно, как он встает на одно колено и делает предложение Райзман.

«Соня, выходи за меня», — сказал актер.

Софья Райзман — актриса Московского художественного театра имени А. П. Чехова. Она снималась в таких фильмах и сериалах, как «Гуляй, Вася!», «Стрим» и «Физрук». Помимо актёрской деятельности, Софья также пробует себя в качестве сценариста и режиссера.

Для Софьи это будет второй брак, ранее она была замужем за режиссером Русланом Братовым. В свою очередь, Александр Паль не состоял в браке, но с 2012 года находился в отношениях с дочерью Филиппа Янковского, Елизаветой.

Александр Паль начал свой путь в кино в 2013 году. В 2015 году он стал лауреатом кинофестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая мужская роль». За свою карьеру актер снялся более чем в 40 фильмах, среди которых такие известные картины, как «Гагарин. Первый в космосе» и «Елки 1914».