Актер Валерий Баринов в интервью программе «Легенда» на RTVI назвал «хорошим артистом» Юру Борисова, который номинировался на «Оскар» за роль в фильме Шона Бейкера «Анора».

«Я играл с ним в “Калашникове”. Он хороший артист», — сказал Баринов.

Он поделился, что хотел бы посмотреть «Анору», и напомнил, что отечественные кинематографисты уже получали западные премии.

«Получали, и “Оскаров” получали, и режиссеры, и картины. Мы тоже получали “Сезара” во Франции за фильм “Концерт” и номинировались на “[Золотой] глобус”. Дело не в том. Я вообще, часто будучи членом жюри или председателем жюри, терпеть не могу соревнований», — добавил Баринов.

Церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе 2 марта. «Анора» победила в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». Борисов, который был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» остался без награды — его обошел Киран Калкин, снявшийся в фильме «Настоящая боль».

По словам Баринова, в России сегодня «очень много хорошего кино».

«И режиссеры есть молодые хорошие, и очень много женщин интересных сейчас стало в кино. Но мы это кино не видим. У нас существует цензура денег. Это кино не принесет много больших сборов», — посетовал актер.

Он также высказал мнение, что «сейчас очень много хороших молодых артистов». «Я получаю удовольствие от работы с ними. Знаете, в чем их отличие от нас? Они гораздо свободнее. Знают меньше, правда, читали меньше. Но гораздо свободнее. А для актера свобода — это одно, может быть, из самых важных качеств. Быть свободным, быть раскрепощенным, бросаться в пучину», — пояснил Баринов.