Актер Александр Половцев, сыгравший полковника Олега Соловца в «Улицах разбитых фонарей», заявил, что сейчас этот сериал неактуален. Своими воспоминаниями о съемках Половцев поделился в программе «Легенда» на RTVI.

«Наверное, уже нет», — ответил артист на вопрос, актуален ли сегодня сериал.

«Время идет, и я даже иногда захожу в гости к ребятам, к оперативникам, [у них] уже совсем другие кабинеты. Да, уже появились компьютеры, есть какие-то гаджеты, нет продавленных диванов, браслетов к батарее пристегивать», — пояснил Половцев.

В свое время создатели «Улиц разбитых фонарей» сумели «попасть в десятку», потому что до этого на телевидении не было ничего подобного, считает Половцев.

«Ниша была свободна. И это было очень узнаваемо, поскольку у каждого из нас есть прототипы, и мы с ними общались», — добавил актер.

Первые сезоны «Улиц» были «сильнее» последующих, считает Половцев. «В конце уже было понятно, что сценарии стали не такого качества, и меньше выделялось денег, на чем-то экономили», — отметил он.

Артист рассказал историю о популярности сериала.

«Я ездил в Белгород поддержать ребят, пообщаться… Ужинали мы в каком-то ресторане, и подошел человечек такой худенький, говорит: “А я начальник уголовного розыска”. И вот мы с ним разговорились, и он мне показывает фотографию: кабинет его, стол, портрет Владимира Владимировича [Путина], а сбоку — кадр из фильма, где я заглядываю, говорю: “Андрюха, у нас труп, возможно, криминал”. У начальника уголовного розыска города Белгорода. Представляете?» — поделился Половцев.

«Все упирается в бабки»

«Улицы разбитых фонарей» — сериал о работе петербургской милиции (и впоследствии полиции), выходивший в 1998-2019 годах. В основу сюжета первых серий легли повести Андрея Кивинова (Пименова), который сам служил в правоохранительных органах.

Актер Алексей Нилов, сыгравший в «Улицах» Андрея Ларина, рассказывал RTVI, что ушел из сериала, «потому что стало не очень интересно».

«Ну, все упирается в бабки, как обычно. Когда стало понятно: что бы мы ни творили и что бы мы ни делали, ни говорили — все равно народ будет это смотреть. И абсолютно не надо затрачиваться ни на сценарии, ни на костюмы, ни на сюжет. Просто выпустите их, и народ будет хлопать. Вот появилось такое отношение, появилось продюсерское кино», — рассказал Нилов.