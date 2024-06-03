Советский и латвийский актер Ивар Калныньш, выступающий против военной операции на Украине, заявил, что Россия «отказалась» от него. Такое мнение артист высказал в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

На вопрос, действительно ли он «отказался от России», как писали в СМИ, Калныньш сказал:

«Да нет, я думаю, что Россия от меня отказалась. Просто мне не дали визу еще до этих событий, и всё. Я и не старался дальше».

Он добавил, что ему предлагали «левые варианты», как сделать визу. «Что есть какие-то люди, которые знают какие-то маленькие дверцы в стене Кремля, и что там дают какие-то визы за большие деньги <…> Не хочу вспоминать об этом», — сказал Калныньш.

Актер также рассказал, что еще во время пандемии коронавируса его позвали на передачу к Максиму Галкину*. По словам Калныньша, он не смог приехать, потому что у него оказались положительные тесты на COVID-19.

«Это, по-моему, была его последняя передача, [про то] как хорошо жить в Советском Союзе. Ну и слава богу, что я туда не поехал», — отметил он.

Как рассказал Калныньш, он по-прежнему общается с некоторыми коллегами из России, но не стал называть их имен. «Ну, кто-то мне звонит, и мы общаемся», — сказал он.

Калныньш заверил, что «никогда не выражался» в отношении какого-либо народа, страны или языка. Публикации с подобными утверждениями в СМИ он назвал недостоверными.

«Я читал, что я праздновал какой-то день рождения в каком-то ресторане, что мне стало очень плохо и что я чуть не упал там, и что вышла [народная артистка СССР Алла] Пугачева и сказала: «Как же так? Никто его не поздравил». Я вообще не знаком с Пугачевой, и никогда ни один день рождения в своей жизни я ни в каком ресторане не праздновал», — подчеркнул актер.

Ранее Калныньш заявил RTVI, что не считает себя чем-то обязанным России или СССР. «Мне задают вопрос: «’Вы же должны Советскому Союзу, России, правительству советскому за все». Я говорю: »Это вы мне должны, вы недоплатили!». Подумаешь, Госкино я должен что-то: они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные. Мы на это шли», — говорил он.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов