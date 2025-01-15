Российский актер Юра Борисов попал в шорт-лист претендентов на награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Имена номинантов были объявлены в ходе прямой трансляции на YouTube-канале премии.

Также за статуэтку в этой категории поборются Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик») и Кларенс Маклин («Синг-Синг»).

Торжественная церемония вручения наград состоится 16 февраля.

Ранее Юра Борисов был номинирован на «Золотой глобус» в той же категории, но уступил победу Кирану Калкину, сыгравшему в фильме «Настоящая боль».

Картина Шона Бейкера рассказывает о любви стриптизерши Аноры из Бруклина и сына российского олигарха Вани. Главные роли в фильме сыграли Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн.

В конце мая картина была удостоена главной награды Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви». Юра Борисов сыграл в фильме Игоря — одного из помощников «няньки» главного героя Вани Тороса.