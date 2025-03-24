Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года по делу о смертельном ДТП, пообещал бросить пить и никогда не садиться за руль. На заседании по условно-досрочному освобождению (УДО), которое проходит 24 марта в Алексеевском суде Белгородской области, его ходатайство было одобрено.

Актеру запретили менять место жительства и обязали раз в месяц отмечаться в правоохранительных органах.

«Я искренне раскаиваюсь в совершенном мною преступлении, еще раз приношу глубочайшие соболезнования потерпевшим и прошу их простить меня. <…> Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — сказал Ефремов.

По словам актера, за время отбывания наказания он ежедневно думал о своем грехе и осознал, что «самомнение, вседозволенность и пьянство» привели его «к закономерному и заслуженному наказанию», а также провел переоценку ценностей и «встал на путь исправления», с которого намерен не «сворачивать».

Ефремов рассказал, что в колонии красил, убирал мусор, играл в КВН и вместе с другими осужденными снимал фильмы, некоторые из которых были отмечены на фестивалях, проводимых ФСИН.

«Я тоскую по профессии и верю, что еще смогу принести пользу обществу в своем ремесле. Мне уже много лет. Я получил пусть запоздалый, но важный и серьезный урок. Хочется жить, но жить по-другому», — признался актер.

Он добавил, что лечение его «тяжелых заболеваний» необходимо проводить в специализированных учреждениях, в связи с чем попросил удовлетворить ходатайство об УДО. Адвокат Ефремова уточнил, что за последние полгода актера несколько раз обследовал врач-пульмонолог. Со слов медиков, заключенного необходимо срочно лечить.

Защита также попросила суд допросить врача, который оказывает Ефремову помощь. Однако в ходатайстве по здоровью и допросе пульмонолога было отказано — судья заявил, что это не имеет отношения к делу по прошению об УДО.

У Михаила Ефремова хроническая обструктивная болезнь легких. Телеграм-канал Shot писал, что для контроля состояния актеру требуется ежедневное наблюдение врача, поскольку заболевание может привести к дыхательной недостаточности. Также повышаются риски развития сопутствующих болезней, включая легочную инфекцию, ломкость костей и нарушение работы сердца. В октябре 2024 года адвокат Ефремова подтвердил RTVI, что состояние актера ухудшилось и ему оказывается помощь. При этом он отметил, что не может раскрывать детали, потому что это будет не совсем этично по отношению к его подзащитному.

Нарушения Ефремова в колонии

На заседании по УДО судья отметил, что Ефремов покидал рабочее место в колонии, чтобы попить чай, и хранил мобильный телефон. За это нарушение его на пять дней отправили в штрафной изолятор.

Актер объяснил, что видел, как «ребята звонят», и решил тоже воспользоваться телефоном.

«Это моя глупость, увидел, что звонят ребята, тоже решил позвонить разочек. Не понимаю, зачем это сделал до сих пор», — подчеркнул Ефремов.

«Московский комсомолец» пишет, что представители колонии дали Ефремову положительную характеристику. Они подтвердили, что в ИК-4 актер активно участвовал в культурно-массовых мероприятиях, вел себя хорошо и за время заключения освоил несколько профессий.

От последнего слова перед решением Ефремов отказался.

Решение Алексеевского суда Белгородской области одобрить УДО Ефремову поддержал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов.

«Человек, который сам себя осудил, что толку от того, что он там будет отбывать весь срок? В рамках закона он имеет право на УДО. Дальше вопрос в том, что он вел себя достаточно достойно вплоть до того, что пытался организовать театр в местах лишения свободы», — сказал он в беседе с “Лентой.ру”.

Член СПЧ Ева Меркачева в разговоре с NEWS.ru назвала решение суда «ожидаемым».

«Суд всегда принимает во внимание, что говорит прокуратура. Прокуратура представляет гособвинение и потерпевших. Прокурор четко сказал, что цель наказания достигнута. Второе, на что обращает внимание суд, это характеристика из колонии. Ну и выступление представителя ИК: тут тоже все было в порядке”, — отметила она.

Дело Ефремова

Авария с участием Михаила Ефремова произошло в Москве летом 2020 года. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого затем скончался в больнице от полученных травм. В момент ДТП Ефремов был пьян.

Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил его к восьми годам колонии, но в октябре того же года Мосгорсуд сократил срок до 7,5 года колонии. В 2023 году актер подал ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы, но потом отозвал его.

В феврале 2025 года Ефремов подал ходатайство об освобождении из колонии по УДО.