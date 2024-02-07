Актриса Яна Поплавская рассказала в программе RTVI «Легенда», как в 2016 году ей ошибочно диагностировали онкологию.

По словам Поплавской, у нее много друзей среди врачей и однажды она заехала к своей приятельнице в частную клинику. «Я сдала на онкомаркеры и так далее. И, в общем, мне сказали, что у меня онкология и что все очень и очень плохо у меня», — говорит актриса.

Услышав диагноз, она впала в депрессию, «легла на диван, отвернулась лицом к стене». «Я даже не плакала. Я застыла. Вот знаете, как жуки застывают, падая на спину. И мне казалось, что все, мир рухнул, все закончилось», — вспоминает Попавская.

«Мне сказали, что года полтора у меня есть. Но полтора года — это очень мало. Это же правда очень мало, тем более когда у тебя дети, когда ты понимаешь, что ты не сможешь их до конца вырастить, ты не сможешь увидеть, как они женятся и так далее», — говорит актриса.

Актриса не хотела ложиться в больницу. «Я поговорила со своим другом, врачом-онкологом <…> Он сказал, что вариантов несколько: можно умирать долго от химии в больнице при такой истории, а можно, собственно говоря, прожить этот период времени так, как человек хотел, но еще не жил», — пояснила Поплавская.

Она рассказала, что поехала в Иерусалим и молилась там, чтобы Бог дал ей силы, чтобы она «стоически приняла» свою болезнь. В Израиле Поплавская встретилась со своей подругой Инной Степановой, с которой в детстве вместе снималась в фильме «Про Красную шапочку». Степанова уговорила ее еще раз сдать анализы.

«Через двое суток, взяв все анализы, <…> мне сказали, что это врачебная ошибка. Я приехала вот с такой папкой, с дисками записанными. Я не верила даже врачам. Уселась попой на каменный пол. Я теперь знаю, что это такое, когда люди плачут от радости. Причем знаете, как плачут? Навзрыд, закрывая лицо руками», — сказала Поплавская.