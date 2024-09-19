Взрывчатое вещество в пейджерах, которые массово сдетонировали 17 сентября на территории Ливана, было невозможно обнаружить заранее, в том числе при помощи сканеров, которые установлены в международных аэропортах. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По словам источников в службах безопасности, при подрыве использовались «передовые технологии», которые заставляли в определенный момент сдетонировать не аккумуляторы пейджеров, а литий в них.

Как выяснил телеканал, в определенный момент на пейджеры, которыми пользовались члены движения «Хезболла», пришло некое «специальное сообщение, которое через четыре секунды вызывало детонацию устройства вне зависимости от того, открыл ли обладатель пейджера это сообщение или нет». При этом, как утверждали источники, устройства, находившиеся в момент взрыва в выключенном состоянии или вне зоны действия сети, не сдетонировали.

По словам собеседников телеканала, специальное взрывчатое вещество внутрь платы аккумулятора поместили агенты израильской военной разведки (АМАН) и внешней разведки «Моссад».

Во вторник, 17 сентября, в результате первой волны взрывов пейджеров погибли 12 человек, включая двух детей, еще почти три тысячи человек получили различные ранения, сообщал Al Jazeera.

Вторая серия взрывов устройств связи и гаджетов прозвучала в Ливане в среду, 18 сентября. Агентство Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщило, что количество погибших после второй серии взрывов возросло до 14 человек, еще более 450 человек получили ранения.

Местные издания сообщали, что на этот раз сдетонировали рации, ноутбуки, а также устройства, установленные в автомобили, мотоциклы и скутеры.

По информации агентства Reuters, на снимках, запечатлевших взорванные рации, видна марка производителя «ICOM», а также надпись «сделано в Японии». Агентство со ссылкой на заявление компании-производителя сообщило, что производство некоторых моделей раций, в том числе предположительно используемой модели IC-V82, было прекращено еще в 2014 году.

Источник в службе безопасности рассказал Reuters, что «Хезболла» приобрела рации примерно пять месяцев назад — примерно в то же время, что и пейджеры Gold Apollo, которые взорвались накануне, 17 сентября.