Российский хоккеист Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги до девяти голов. Он забросил шайбу в ворота команды «Нью-Йорк Рейнджерс» в ходе гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ, пишет Associated Press.

Играющий в позиции левого крайнего нападающего в составе американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин увеличил число голов, заброшенных в ворота противника, до 885 на 51 минуте матча.

Команда «Вашингтон Кэпиталз» одержала победу над соперниками во время овертайма, итоговый счет игры составил 3:2. Со стороны команды Овечкина также отметились попаданиями в ворота противника Пьер-Люк Дюбуа, забросивший шайбу на 2 минуте матча, и Том Уилсон — 65 минута матча. Со стороны команды Нью-Йорка шайбы в ворота противника удалось забросить Артемию Панарину — 14 минута и Сэму Кэррику — 29 минута.

В настоящий момент команда 39-летнего россиянина лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 88 очками, которые хоккеистам удалось получить в 62 матчах. «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает пятую позицию в этом дивизионе — на их счету 67 очков после 62 матчей.

«Вашингтон Кэпиталз» осталось провести 20 встреч до завершения регулярного чемпионата. Следом за ними идет команда «Торонто Мейпл Лифс», которая отстает от команды Овечкина на 9 очков. Следующий матч «Вашингтона» состоится 8 марта — команда будет выступать дома против «Детройта». В этот же день «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграют на выезде с «Оттава Сенаторз».

Заброшенная Овечкиным шайба в прошедшей игре стала для него 32 голом за всю карьеру в НХЛ. В сезоне 2024/2025 российский хоккеист, выступающий под 8 номером, сыграл в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ и отметился 49 результативными действиями (32 гола и 17 передач).

Рекордсменом НХЛ считается четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки, забросивший в 1999 году свою 894 шайбу и сыгравший на тот момент в 1487 матчах. По разным подсчетам, если Овечкину удастся сохранить текущий темп результативности, то ему удастся перебить рекорд Гретцки в ходе игры против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля или во время матча с «Коламбус Блю Джетс» 12 апреля.