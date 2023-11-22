Музыкальный продюсер Бари Алибасов рассказал в программе RTVI «Легенда», что лично знаком с президентом России Владимиром Путиным.

«Я участвовал в его предвыборной кампании. Мы вместе стояли здесь, на Красной площади, с ним за ручку держались, когда его впервые предложили на пост президента», — сказал Алибасов.

Продюсер утверждает, что организовал концерт на Красной площади «в честь выборов Путина президентом страны».

«И мы выбрали, мы выиграли. Практически весь народ проголосовал за Путина, когда мы пели на Красной площади, здесь вот, вместе с Путиным», — сказал Алибасов.

Владимир Путин был впервые избран президентом России 26 марта 2000 года. Он набрал в первом туре 52,9% голосов.

Ранее солист группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал RTVI, как в 1996 году благодаря песне «Борька-бабник» стал участником предвыборного тура в поддержку Бориса Ельцина «Голосуй или проиграешь!».

«Мне позвонили домой и сказали, что хотят нас пригласить в тур «Голосуй или проиграешь!» — «за нашего кандидата» (…) И они говорят: «Вот у вас есть песня, мы бы хотели, чтобы вы ею открывали концерты». Я говорю: «Какая?» Они говорят: «Борька-бабник». Это атас, у меня был шок. Я говорю: «Серьезно, что ли?» — «Да-да-да, Виктор, вот нам нужно, чтобы это было»», — вспоминал музыкант.

Он заявил, что Ельцину можно «все простить» за то, что он сделал своим преемником Владимира Путина.