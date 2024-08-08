Двое американских астронавтов, в июне отправившихся с восьмидневной миссией на Международную космическую станцию (МКС), могут застрять там до 2025 года, если Boeing Starliner не удастся отремонтировать для их возвращения на Землю, заявило NASA.

Представители агентства заявили, что астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые стали первым экипажем, совершившим полет на капсуле Starliner компании Boeing, могут вернуться на корабле Crew Dragon компании SpaceX в феврале 2025 года, если возвращение Starliner на Землю по-прежнему будет считаться небезопасным.

Американское космическое агентство обсуждает с SpaceX возможные планы зарезервировать два места на предстоящий запуск Crew Dragon, который в минувший вторник был отложен на месяц, поскольку NASA и Boeing решают, как вернуть астронавтов домой.

Стартовавшая 5 июня испытательная миссия астронавтов, изначально запланированная примерно на восемь дней, затянулась из-за проблем с двигательной установкой Starliner, которые поставили под сомнение способность космического корабля безопасно вернуть их на Землю. Представитель Boeing заявил, что если NASA решит изменить миссию Starliner, компания «предпримет необходимые действия для настройки Starliner на беспилотное возвращение».

Starliner пристыкован к МКС на 63 из 90 возможных дней — к тому же порту, который Crew Dragon должен будет использовать для доставки будущей команды астронавтов.

Первоначально запуск SpaceX Crew-9 был запланирован на середину августа. Теперь NASA заявляет, что миссия стартует после 24 сентября.

Использование корабля SpaceX для возвращения астронавтов, которых Boeing планировал доставить на корабле Starliner, станет серьезным ударом для аэрокосмического гиганта, который на протяжении многих лет пытался конкурировать со SpaceX и ее Crew Dragon.

В июле Boeing заявила, что после тщательных наземных испытаний инженеры выявили неполадки в работе Starliner, включая внезапные сбои в работе двигателей и утечки гелия. В заявлении от 2 августа компания заявила, что ее «уверенность в возвращении Starliner с экипажем остается высокой».

Испытания Boeing показали, что четыре двигателя Starliner вышли из строя из-за перегрева и автоматического отключения, в то время как другие двигатели, повторно запущенные во время испытаний, оказались слабее обычного из-за ограничений по топливу.

Недавние сообщения американских СМИ свидетельствуют о возникших между лидерами NASA и Boeing противоречиях на фоне того, что руководство аэрокосмического агентства сомневается в безопасности Starliner для возвращения астронавтов.

Участники состоявшегося на этой неделе заседания Программы коммерческих экипажей NASA, которая курирует Starliner, не пришли к единому мнению по поводу целесообразности использования Starliner для возвращения астронавтов домой.

Опрошенные Guardian эксперты заявили, что проблемы во время экспериментального космического полета не являются чем-то необычным или неожиданным. «Это определяется как испытательная миссия, это называется пилотируемым испытательным полетом, и одна из его задач — решать незапланированные проблемы», — сказал Джерри Стоун, старший научный сотрудник Института космических исследований и автор книги «Один маленький шаг».

Однако ставки в этой ситуации крайне высоки для Boeing, которая последние несколько лет борется с пиар-кризисом из-за своих самолетов. На последней пресс-конференции компании, посвященной Starliner, менеджер коммерческой программы Boeing Марк Наппи выразил сожаление по поводу своих предыдущих уверенных заявлениях о том, что миссия продлится всего восемь дней.