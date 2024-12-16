В ноябре в российской банковской системе произошли события, которые сделали банковский кризис практически неизбежным, падение качества активов и формальное наступление кризиса — лишь вопрос времени, говорится в свежей аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с которой ознакомился RTVI.

Такой банковский кризис наступит, если выполнится хотя бы одно из условий, говорится в записке ЦМАКП, который возглавляет Дмитрий Белоусов — кандидат экономических наук и брат министра обороны России Андрея Белоусова:

Доля проблемных активов в общем объеме активов банковской системы превысит 10%;

Клиенты массово изымут средства со счетов и депозитов, либо эти средства принудительно заморозят;

Чтобы предотвратить последствия первых двух пунктов, значительную часть банков (более 10%) вынужденно реорганизуют или национализируют;

В качестве альтернативы государство или крупные компании проведут крупное вливание капитала в банки (в объеме более 2% ВВП).

О грядущем кризисе сигнализируют следующие признаки, считают в ЦМАКП:

Низкий уровень капитала банков . Многие крупные банки приблизились к минимально допустимым показателям достаточности капитала;

Многие крупные банки приблизились к минимально допустимым показателям достаточности капитала; Запретительные ставки. Банк России ужесточил процентную политику, и ставки по корпоративным кредитам достигли уровней, которые фактически блокируют доступ компаний к заемным средствам. Даже для надежных заемщиков разрыв между ключевой и кредитной ставками резко увеличился;

Закредитованность бизнеса. В таких условиях компании не могут своевременно обслуживать долги, что приведет к массовой реструктуризации кредитов уже в ближайшие месяцы.

Эти процессы, по мнению экспертов, неизбежно вызовут дефицит капитала у ряда банков, так как их резервы и уровень капитала не смогут компенсировать рост проблемных долгов.

Вероятность кризиса банковского сектора растет весь последний год. Так, ранее ЦМАКП предсказывал, что системный банковский кризис может случиться до ноября 2024 года. Однако сейчас прогноз формально пересмотрели. Признаки резкого сжатия кредитного рынка, которые наблюдаются в ноябре, могут стать стартовой точкой для кризиса, полагают аналитики.