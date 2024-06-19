Модель и блогер Анастасия Решетова заявила, что делала уколы препарата «Оземпик» для похудения. Об этом она написала в своем Instagram*, отвечая на вопросы подписчиков.

«„Оземпик“ (гормон семаглутид) реально работает. Многие мои знакомы на нем получили хорошие результаты. Пару лет я и сама пробовала [использовать препарат], и он помог мне выйти из хаотичного режима питания и действительно меньше есть. Я делала самую маленькую дозу в течение нескольких месяцев. Сейчас давно не делаю и держу себя в форме натуральным путем — сбалансированным питанием и спортом. Советовать „Оземпик“ или „Мунжаро“ вам не буду — очень много побочек», — поделилась модель.

Подписчики спросили у Решетовой, как она относится к липолифтингу — процедуре коррекции формы тела с помощью собственного жира пациента. Модель ответила, что «нормально относится к любым вмешательствам». «Чужое тело — не мое дело», — резюмировала она.

Решетова поделилась и тем, как относится к аппаратной косметологии. По ее словам, она думает о том, чтобы сделать себе процедуру BBL — фотоомоложения кожи. В ответах блогер также рассказала, что положительно относится к микротокам — косметологической процедуре для улучшения лимфотока.

Препарат «Оземпик» для лечения диабета второго типа стал массово использоваться для похудения во всем мире. В Россию он официально перестал поставляться в 2022 году, однако россияне находят способы его приобрести.

В документальном фильме «Цена стройности» Сергей Морозов и команда RTVI исследовали причины популярности «Оземпика» и потенциальные риски его использования для здоровья. В фильме своим мнением о препарате поделилась, в частности, американский эндокринолог Диша Наранг. «Эти препараты замедляют опорожнение желудка, чтобы вы чувствовали насыщение. Но, повторюсь, эти лекарства с нами уже 20 лет против диабета, а теперь и против ожирения. Людям, у которых есть склонность к гастропарезу, нельзя принимать это лекарство, это противопоказание», — считает она.

Другие специалисты считают, что препарат может быть опасен для здоровья. «Мозг воспринимает гипогликемию как стресс. Плюс невозможно качественно принимать пищу. Тошнота сохраняется у многих месяцами. Мне еще не нравится то, что „Оземпик“ действует неделю — это очень долго. Если возникает какая-то фатальная гипогликемия, как его выводить из организма, как этого человека лечить? Это уже будет спутанное сознание, неадекватное восприятие окружающей реальности», — поделился врач-психиатр Василий Шуров.

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