В Москве в первую половину недели 21-27 апреля сохранится аномальная жара, в пятницу ветер сменится и погода уже будет близка к норме, а с субботы пройдет дождь и начнется похолодание, которое сохранится до конца месяца. Об этом рассказал RTVI начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, температура на 10 и более градусов выше нормы сохранится до среды, 23 апреля, влючительно.

«Это будет похоже на повторение температурных рекордов, когда и на Пасху, и в последние дни прошлой недели до 25-26 градусов было. Еще и ночи у нас больше соответствуют июньским параметрам по Москве, то есть до 13-14 градусов», — сказал синоптик.

Прохладнее будет в четверг и пятницу — температура будет просто соответствовать метеорологическим параметрам для столичного региона. По югу Подмосковья будет 17-19 градусов днем и от 4 до 7 ночью, в Москве от 8 до 10 градусов и тоже теплые ночи.

«А вот уже в субботу, 26-го, пройдет атмосферный фронт, дождь прольется везде, и по Москве, и по Подмосковью, и уже температура днем в городе будет не выше 9-12 градусов. По Подмосковью тоже — на севере, северо-востоке попрохладнее будет, в пределах 8-11 градусов, по югу, юго-западу, юго-востоку до 12-14 градусов», — сообщил Варакин.

В ночь на воскресенье, 27 апреля, начнется «основное похолодание», и такая погода сохранится вплоть до конца месяца, продолжил он.

«В последние дни апреля будут самые холодные ночи — в пределах 2—4 градусов минимальной температуры. И днем тоже уже не выше 5—8 градусов, местами в центре Москвы до 10 градусов», — заявил собеседник RTVI.

Ощутимое повышение температуры ожидается только в начале мая.

«Потепления мы ждем где-то ко 2—3 мая, по крайней мере, уже хотя бы ночные часы будут чуть теплее нормы», — заключил Варакин.

Ранее главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написали в своих телеграм-каналах, что в полдень на базовой столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла 24,9 градуса. По словам Леуса, это на градус выше прежнего рекорда тепла, продержавшегося 30 лет.

Позднякова также сказала агентству «Москва», что если похолодание в конце недели все-таки вызовет осадки в виде снега, то он сразу растает, не успев сформировать снежный покров.