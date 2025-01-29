Экс-директор Театра Романа Виктюка Ирина Апексимова поддержала его переименование в «Театр — Сцена “Мельников”». Своим мнением она поделилась в программе «Легенда» на RTVI.

«А как я могу к этому относиться? Он называется теперь «Театр — Сцена “Мельников”»? Прекрасно. Замечательно», — сказала Апексимова.

По ее словам, этому театру никогда не было присвоено имя Виктюка. «Это был просто театр Романа Виктюка, где работал Роман Виктюк. Имя этому театру присвоено не было. Поскольку Роман Виктюк ушел из жизни, как он может называться Театр Романа Виктюка, если там работают другие режиссеры, ставятся другие спектакли, жизнь идет дальше?» — рассуждает Апексимова.

Она назвала уникальным здание театра, построенное по проекту архитектора Константина Мельникова. По мнению Апексимовой, Мельников «вдохнул жизнь в это здание».

«Пока был жив Роман Григорьевич Виктюк и создавал свои спектакли — да, в этом месте витал дух или душа Виктюка, и он назывался Театр Романа Виктюка. Роман Григорьевич Виктюк ушел из жизни. Сколько можно поклоняться тому, чего нет? Жизнь продолжается, и сейчас вдыхают жизнь другие люди. Почему они должны вдыхать эту жизнь под чужим именем?» — сказала артистка.