Политическая повестка оказывает влияние на театр, он не может быть отделен от общественной жизни, считает директор Театра на Таганке, заслуженная артистка России Ирина Апексимова. Такое мнение она высказала в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«Так или иначе, конечно, влияет. Мы же живем сегодня, мы не можем быть отдельные от общества. Конечно, влияет, естественно», — сказала Апексимова.

Сотрудники театра живут в обществе и каждый день сталкиваются с разными ситуациями, отметила она. «И мы приходим и приносим эту нашу жизнь вне стен театра, мы приходим и приносим ее сюда. Поэтому театр не может быть отделен от жизни общественной», — считает Апексимова.

Она также рассказала, что в последнее время зрители, приходя в кассу за билетами, очень часто спрашивают, «на какое название пойти, чтобы посмеяться».

«Это запрос зрителей. У нас есть разные спектакли. Есть те, на которых можно посмеяться, есть те, на которых можно поплакать. Но не всегда только смех очищает душу и упрощает жизнь. Иногда слезы», — добавила Апексимова.

В 2022 году из некоторых театральных афиш исчезли фамилии драматургов и постановщиков, выступивших против российской военной операции на Украине. Министерство культуры тогда заявило, что это происходит по «запросу» общества. «Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши», — сообщили в пресс-службе Минкульта.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин сказал, что около 160-170 деятелей культуры, «несогласных с политикой российского государства», уехали за рубеж. По его словам, лучше, если такие люди будут находиться за границей, а не «капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности».