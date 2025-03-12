Теплая погода, установившаяся в Москве в начале весны, продлится до 14 марта, после чего ее сменит холод и сильный ветер. Об этом рассказал RTVI руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«[Аномально теплая погода] продолжится до пятницы включительно, но нужно готовиться, потому что именно с пятницы на субботу произойдет вторжение холодного воздуха и температура резко понизится — в среднем на 10 градусов», — сказал он.

В выходные (15-16 марта) ночью будет прохладно, добавил Шувалов, — от минус 1 до минус 5 градусов, днем — не выше 5 градусов тепла.

«Так что апрельская увертюра весны закончится и будет нормальная, типичная мартовская погода на выходные», — отметил синоптик.

Шувалов также предупредил о сильных порывах ветра, которые ожидаются 14 марта.

«Перед прохождением холодного фронта порывы юго-западного, западного ветра могут достигать 15−18 метров в секунду — это довольно серьезно», — заключил он.

Ранее 12 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил Инфо24, что средняя температура в столице «опережает климатическую норму более чем на семь градусов».

Он отметил, что 12 марта в Москве будет 10—12 градусов тепла, 13-го — 12—14 градусов, 14-го — 13—15 градусов. Синоптик добавил, что в субботу, 15 марта, в столичном регионе резко похолодает из-за серии циклонов.

По словам эксперта, вторая половина марта 2025 года будет холоднее, чем первая, особенно это будет ощущаться 15—19 марта. При этом он подчеркнул, что даже в этот период в Москве и области «будет немного теплее, чем должно быть по календарю».

На прошедшей неделе в Москве было установлено несколько температурных рекордов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что 6 марта в столице был зафиксирован первый весенний рекорд — к 13 часам на базовой метеостанции ВДНХ температура достигла +6,8 градусов, что на 0,4 градуса превысило аналогичный показатель 30-летней давности.

Следующий рекорд был установлен 8 марта — этот день стал самым теплым за все время метеонаблюдений, так как к 14 часам воздух прогрелся до +10,1 градуса, что на 1,5 градуса превысила суточный рекорд 2020 года.