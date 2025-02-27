В Камчатском крае по решению суда дисквалифицировали арбитражную управляющую Е. Эйсмонт — она присвоила почти 12 млн рублей, которые принадлежали компании-банкроту «Золотой мост». Привлечь женщину к административной ответственности потребовало региональное Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

В материалах дела указано, что в 2018 году «Золотой мост» был признан банкротом. С октября 2022-го по май 2024-го Эйсмонт исполняла обязанности конкурсного управляющего компании.

«За период с 18.12.2023 по 04.03.2024 управляющий перечислил себе без каких-либо оснований в общей сложности 14 млн 688 тыс. руб., при этом погашение требований кредиторов не производилось», — сказано в релизе.

Кроме того, управляющая привлекла к работе компанию «Юридическая защита» и оплачивала ее услуги из средств, предназначенных для погашения долгов банкрота.

Отчет об этих операциях она не предоставила. Также она не смогла подтвердить правомерность расходования почти 11,9 млн рублей компании-должника.

Как отмечает пресс-служба камчатского арбитражного суда, ранее управляющая уже шесть раз привлекалась к административной ответственности. Суд установил, что Эйсмонт осознавала «противоправный характер своего поведения» и «предвидела наступление вредных последствий содеянного правонарушения», но к их наступлению отнеслась «безразлично».

В результате суд привлек ее к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП (неоднократные неправомерные действия при банкротстве) и дисквалифицировал ее на полгода. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.