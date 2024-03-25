Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая четверых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, передает РБК.
Задержанным было предъявлено обвинения в терроризме (ст. 205 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
Заседания суда проходили в закрытом режиме — об этом попросило следствие, мотивируя свое ходатайство наличием в материалах дела документов, не подлежащих публичному разглашению.
Что известно о первых обвиняемых
Первым суд арестовал 32-летнего гражданина Таджикистана Далерджона Мирзоева. Во время заседания стало известно, что он женат и имеет четверых несовершеннолетних детей. У Мирзоева была трехмесячная регистрация в Новосибирске, но она истекла, официально в России он трудоустроен не был. За заседании суда признал свою вину.
Второй фигурант дела о теракт — 30-летний Саидакрами Рачабализод. Он также гражданин Таджикистана, женат, есть ребенок. По словам обвиняемого, в России он оформлял регистрацию, но не помнит где. Свою вину также признал.
Следующим был арестован гражданин Таджикистана Шамсидин Фаридуни, он родился в 1998 году. Подозреваемый женат, у него есть восьмимесячный ребенок. В ходе заседания он заявил, что зарегистрирован в Красногорске, трудоустроен разнорабочим на фабрике.
Последним под арест был отправлен 19-летний гражданин Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, который, по версии следствия, осуществлял видеосъемку нападения. Он холост, детей нет. У обвиняемого есть регистрация в Иваново, ранее он работал парикмахером в барбершопе. В зал суда Файзова доставили на кресле-каталке в больничном халате. Как пишет ТАСС, учитывая это обстоятельство, защита просила избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
- Вечером 22 марта вооруженные мужчины ворвалась в «Крокус Сити Холл» за несколько минут до начала выступления рок-группы «Пикник». Они открыли огонь по находившимся в здании людям, а затем подожгли зрительный зал и скрылись.
- Через несколько часов после теракта подозреваемых задержали в Брянской области. Глава СК Александр Бастрыкин поручил выяснить мельчайшие подробности трагедии и «как можно быстрее» установить организаторов теракта в «Крокусе».
- Всего в рамках расследования были задержаны 11 человек, сообщала ФСБ. Президент России Владимир Путин заявил, что для нападавших «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».
- Согласно последним данным СК, число погибших в результате теракта возросло до 137 человек, трое из которых — дети. В ведомстве отметили, что уже были опознаны тела 62 погибших. Для установления личности других погибших проводится генетическая экспертиза.
* запрещенная в России террористическая организация