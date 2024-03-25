Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая четверых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, передает РБК.

Задержанным было предъявлено обвинения в терроризме (ст. 205 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Заседания суда проходили в закрытом режиме — об этом попросило следствие, мотивируя свое ходатайство наличием в материалах дела документов, не подлежащих публичному разглашению.

Что известно о первых обвиняемых

Первым суд арестовал 32-летнего гражданина Таджикистана Далерджона Мирзоева. Во время заседания стало известно, что он женат и имеет четверых несовершеннолетних детей. У Мирзоева была трехмесячная регистрация в Новосибирске, но она истекла, официально в России он трудоустроен не был. За заседании суда признал свою вину.

Второй фигурант дела о теракт — 30-летний Саидакрами Рачабализод. Он также гражданин Таджикистана, женат, есть ребенок. По словам обвиняемого, в России он оформлял регистрацию, но не помнит где. Свою вину также признал.

Следующим был арестован гражданин Таджикистана Шамсидин Фаридуни, он родился в 1998 году. Подозреваемый женат, у него есть восьмимесячный ребенок. В ходе заседания он заявил, что зарегистрирован в Красногорске, трудоустроен разнорабочим на фабрике.

Последним под арест был отправлен 19-летний гражданин Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, который, по версии следствия, осуществлял видеосъемку нападения. Он холост, детей нет. У обвиняемого есть регистрация в Иваново, ранее он работал парикмахером в барбершопе. В зал суда Файзова доставили на кресле-каталке в больничном халате. Как пишет ТАСС, учитывая это обстоятельство, защита просила избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Вечером 22 марта вооруженные мужчины ворвалась в «Крокус Сити Холл» за несколько минут до начала выступления рок-группы «Пикник». Они открыли огонь по находившимся в здании людям, а затем подожгли зрительный зал и скрылись.

Через несколько часов после теракта подозреваемых задержали в Брянской области. Глава СК Александр Бастрыкин поручил выяснить мельчайшие подробности трагедии и «как можно быстрее» установить организаторов теракта в «Крокусе».

Всего в рамках расследования были задержаны 11 человек, сообщала ФСБ. Президент России Владимир Путин заявил, что для нападавших «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».

Согласно последним данным СК, число погибших в результате теракта возросло до 137 человек, трое из которых — дети. В ведомстве отметили, что уже были опознаны тела 62 погибших. Для установления личности других погибших проводится генетическая экспертиза.

* запрещенная в России террористическая организация