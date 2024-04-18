Аргентина подала заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу в качестве глобального партнера. Об этом на своей странице в Х сообщил глава Минобороны республики Луис Петри.

По его словам, соответствующее письмо он передал на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ. Петри также заявил, что Аргентина и НАТО продолжают работать над восстановлением связей, чтобы модернизировать и обучить аргентинские вооруженные силы по стандартам Североатлантического альянса.

La Nacion отмечает, что наличие у Аргентины статуса глобального партнера НАТО дало бы ей преимущества в сфере военного сотрудничества с альянсом, а также позволило бы аргентинскому военному атташе присутствовать в штаб-квартире НАТО. Газета пишет, что препятствием к этому может стать Великобритания из-за территориального спора по поводу Мальвинских (Фолклендских) островов. Они находятся во владении Великобритании, но Аргентина оспаривает ее права.

Издание Diario Popular пишет, что в ходе встречи с заместителем генсека НАТО Петри напомнил, что в качестве первого внешнеполитического решения новое правительство Аргентины отказалось от вступления в БРИКС.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что заявка Аргентины на сотрудничество с НАТО в качестве глобального партнера вызывает сожаление. «Безопасности данный шаг никому не добавит», — приводит ТАСС слова Рябкова. По его словам, у России и Аргентины «достаточно вопросов двустороннего характера», которые они продолжат обсуждать, несмотря на заявку Буэнос-Айреса на сотрудничество с НАТО.

Президент Аргентины Хавьер Милей вступил в должность 10 декабря 2023 года. Спустя две недели он официально уведомил лидеров стран-участниц БРИКС о решении не вступать в объединение. Милей подчеркивает, что Аргентина хочет быть союзником США. Одним из пунктов его президентской программы был отказ от национальной валюты и переход к долларовой экономике.