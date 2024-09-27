В Архангельской области обнаружили обломки пропавшего с радаров вертолета Robinson R44, на борту которого находились депутат архангельской городской думы Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов. В результате крушения никто не выжил, сообщили «Известиям» в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Сметанин и Семенов вылетели на рыбалку в деревню Сафоново. По предварительным данным, последний раз местоположение вертолета было зафиксировано 25 сентября около девяти вечера в районе деревни Бычье, пишет Baza. О том, что борт не прибыл к конечному пункту, стало известно лишь на следующий день около 16:30.

Семенов успел написать жене, что через три часа будет дома, но не вернулся. По данным 112, женщина только через сутки обратилась в органы, поскольку полет не был зарегистрирован и она «переживала, что у мужа будут неприятности».

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