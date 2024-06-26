Контент, опубликованный на сайте новостей MTV, больше не доступен. На это обратило внимание издание Variety. При вводе в поисковой строке MTVNews.com происходит автоматическое перенаправление пользователя на основной сайт MTV.

Как сообщает Variety, это могло произойти, вероятно, из-за удаления сайта. В 2023 году канал MTV News был закрыт из-за финансовых проблем материнской компании Paramount Global.

На сайте хранились тысячи статей на музыкальную тематику, интервью с мировыми звездами и миллионы новостей. Сайт MTVNews.com был запущен в 1996 году и представлял большую ценность для музыкальной журналистики.

Бывшие сотрудники редакции выразили свои сожаления в соцсети X (бывший Twitter) об удалении контента.

«Итак, mtvnews.com больше не существует. Восемь лет моей жизни прошли бесследно. И все лишь потому, что это не соответствовало линии некоторых руководителей. Раздражение — слишком маленькое слово», — написал бывший музыкальный редактор MTV News Патрик Хоскен.

Его поддержали коллеги из других музыкальных СМИ, отметив, что из-за удаления сайта исчезли десятилетия исследований истории поп-культуры.