Израильская армия сообщила, что возобновляет операции в секторе Газа после провокаций со стороны палестинского движения ХАМАС.

«ХАМАС нарушил оперативную паузу и открыл огонь в сторону израильской территории. Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Сирены, которые предупреждали о ракетных запусках со стороны сектора Газа, звучали около шести и семи утра по местном времени.

При этом в ночь на 1 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников писала, что Израиль и ХАМАС договорились продлить режим прекращения огня еще на сутки. По данным источников издания, в рамках договоренности освободят еще 10 заложников, в основном женщин и детей.

Гуманитарное перемирие в секторе Газа стартовало утром 24 ноября и должно было завершиться 27 ноября. Однако МИД Катара, который выступал как посредник, сообщил о продлении перемирия на два дня. 30 ноября его продлили еще на сутки.

За эти дни ХАМАС освободил десятки заложников, которых его боевики захватили на израильской территории во время нападения 7 октября. Израиль в качестве ответного шага освободил палестинских заключенных — женщин и подростков.

Генеральный директор Международного Комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини сообщил RTVI, что в рамках соглашения о временном перемирии ХАМАС освободил 58 заложников, включая граждан третьих стран, а Израиль — 85 палестинских заключенных.