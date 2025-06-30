Военнослужащие 114-й мотострелковой бригады 51-й армии заняли населенный пункт Дачное Днепропетровской области. Это первый населенный пункт в этой области, занятый армией России. В качестве подтверждения военнослужащие выложили видео с поднятием флага в Дачном.

Военнослужащие ВС РФ продвинулись на глубину более 4-х км от границы ДНР вглубь Днепропетровской области, отмечают российские военные в своем телеграм-канале.

«Наступление обеспечено слаженной работой всех элементов: разведка и БПЛА — обеспечили картину по обстановке; штурм — с минимальными потерями, с занятием выгодных рубежей; артиллерия — работала на упреждение.

Это направление — не просто координата. Это линия, которую прошли первыми. Бригада не собирается останавливаться и будет дальше развивать наступление на данном направлении», — сообщают бойцы.

Украинские официальные ресурсы потерю контроля над Дачным пока не подтверждают.