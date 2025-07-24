Таиланд ответил Камбодже авиаударом на обстрел своих войск из реактивных систем залпового огня в ходе пограничного столкновения. Об этом сообщает командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда, в его зону ответственности входит граница с Камбоджей.

По данным командования армией, Камбоджа нанесла удар в 09:40 (05:40 мск) по приграничной зоне в провинции Сисакет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». После этого шесть истребителей F-16 армии Таиланда были направлены для нанесения авиаудара по камбоджийским войскам.

«В 10.58 летчики доложили об успешном нанесении ударов по расположениям 8 и 9 пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи», — сказано в сообщении.

Ранее представитель таиландского округа сообщил Reuters, что по меньшей мере двое мирных жителей Таиланда погибли и двое получили ранения в результате обстрела со стороны Камбоджи утром 24 июля.

Глава округа Кабчейнг в провинции Сурин Суттирот Чароен заявил, что около 40 тыс. мирных жителей из 86 деревень Таиланда были эвакуированы в безопасные места.

Министерство обороны Камбоджи подтвердило, что Таиланд нанес авиаудары по стране, отметив, что истребители сбросили две бомбы на дорогу.

Эскалация на камбоджийско-таиландской границе началась в 07:45 (03:45 мск) с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке.

Reuters со ссылкой на представителя тайских военных сообщает, что Таиланд закрывает все пограничные пункты на границе с Камбоджей.