Артист балета Сергей Полунин сообщил, что собирается уехать из России вместе с семьей, но пока не определился куда именно. В своем телеграм-канале танцовщик написал, что сейчас его «душа не на месте».

«Приходит время, и душа чувствует себя не там где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», — отметил Полунин.

Он поблагодарил страну за все, что она для него сделала и отметил, что Россия стала для него домом на многие годы.

«Много фантастических спектаклей мне помогли создать. Все, что мне нужно, и даже больше мне дали. Спасибо зрителю за поддержку, спасибо всем, кто со мной работал и помогал. А главное, я встретил Елену (супруга Сергея Полунина — олимпийская чемпионка 2014 года по танцам на льду Елена Ильиных. — Прим. RTVI) , и мы сыграли свадьбу в России. У нас тут родился младший сын Эра», — написал артист.

Сергей Полунин — уроженец Херсона, он вырос на Украине. Ранее артист был премьером Королевского балета в Лондоне, приглашенным солистом Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, а также Баварского государственного балета.

В 2017 году Полунин получил гражданство Сербии, а в 2018 году стал гражданином России. В период с 2019 по 2024 год он возглавлял Академию хореографии в Севастополе в качестве исполняющего обязанности ректора. 11 декабря стало известно, что Полунин покинул этот пост, на его место назначен оперный певец заслуженный артист России Ильдар Абдразаков.

У Полунина имеется три татуировки с изображением российского лидера Владимира Путина, и одна — с гербом Украины.