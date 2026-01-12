Команда американского энергетического магната и спонсора республиканцев Гарри Сарджента III обсуждает с администрацией Дональда Трампа политику США в отношении Венесуэлы после захвата президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

Как пишет агентство, Сарджент входит в число крупных руководителей энергетических компаний, которые помогают Белому дому планировать проекты в нефтегазовой сфере Венесуэлы. По словам двух источников, Вашингтон намерен увеличить поставки венесуэльской нефти в США и на другие рынки, а также привлечь иностранные инвестиции в инфраструктуру страны.

На днях Сарджент провел переговоры с высокопоставленными американскими чиновниками, среди которых был министр энергетики США Крис Райт, рассказал один из собеседников агентства. Стороны обсуждали вопросы инвестиций в венесуэльскую нефтяную инфраструктуру и условий контрактов с властями Венесуэлы.

Бизнес Сарджента издавна связан с венесуэльской нефтяной промышленностью, отмечает Reuters. Миллиардер работает в республике еще с 1980-х годов, специализируясь на закупке и экспорте асфальта, который производят из тяжелой нефти. Кроме того, он инвестировал в проекты по освоению ряда нефтяных месторождений страны.

Компании Сарджента на протяжении многих лет сотрудничали с крупнейшей государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. За это время магнат выстроил рабочие отношения с некоторыми высокопоставленными лицами Венесуэлы, в том числе с Мадуро и временным президентом Делси Родригес.

Бизнесмен ранее уже участвовал в налаживании контактов Белого дома с венесуэльским руководством. В феврале 2025 года он содействовал переговорам спецпосланника США Ричарда Гренелла с Мадуро по вопросам депортации мигрантов в Венесуэлу, освобождения американских заключенных и продления лицензии в республике американского нефтяного гиганта Chevron.

Более того, по словам двух собеседников Reuters, миллиардер также поддерживает многолетнее знакомство с Трампом. Их общение проходит в том числе на поле для гольфа в резиденции Мар-а-Лаго, что подчеркивает влияние Сарджента в Белом доме, добавляет агентство.

Два источника рассказали, что как сам магнат, так и другие лоббисты от нефтяной отрасли, советовали Вашингтону в переговорах с Каракасом сделать ставку на Делси Родригес как на руководителя Венесуэлы после Николаса Мадуро. По их мнению, она, в отличие от лидера оппозиции Марии Мачадо, обеспечит контроль над нефтяным сектором и доступ в него для американского бизнеса.

В ходе общения с Родригес американские официальные лица, включая госсекретаря США Марко Рубио, обсуждали необходимость предоставления американским компаниям выгодных контрактов для работы в Венесуэле, поскольку инвесторы опасаются юридических и финансовых рисков, заявили два собеседника агентства.

Недавно Рубио заявил, что Белый дом планирует продать от 30 до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти. По его словам, вырученные средства будут использованы для поддержки перехода страны к новому правительству.

Сарджент подтвердил Reuters, что его представители вели переговоры с американскими чиновниками. При этом он подчеркнул, что официально Вашингтон не консультирует и «никогда не говорил с президентом о венесуэльской нефти».

Белый дом воздержался от комментариев по поводу роли и действий Сарджента. Между тем, как сообщил агентству высокопоставленный представитель администрации, Трамп «задействует максимальные рычаги влияния» на Венесуэлу.

Участие Сарджента в переговорах демонстрирует зависимость администрации Трампа от глав американских нефтяных компаний в вопросах управления энергетическим сектором Венесуэлы после захвата Мадуро, допускает Reuters.