Ответ России на возможную конфискацию ее замороженных активов в США может быть асимметричным, точечным и адекватным. Об этом корреспонденту RTVI заявили депутаты Госдумы.

Палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает конфискацию и передачу Украине замороженных российских активов. Механизм пока не заработал, так как законопроект еще должен пройти Сенат, а затем подписать президент США Джо Байден.

В законопроекте речь идет о сумме в $4-5 млрд, замороженных в США. Всего же под заморозку попало примерно $280 млрд, из них $210 млрд лежит в депозитарном центре Euroclear в Бельгии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу». По его мнению, у России «теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам».

О симметричности ответа

Глава Минфина Антон Силуанов еще в феврале говорил в интервью РИА Новости, что «любые действия с нашими активами получат симметричный ответ».

Однако зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин (СРЗП) в беседе с RTVI выразил сомнения в самой возможности такого ответа:

«Много заявлений слышали. Вполне вероятно, что они сочтут симметричным ответом очередное выражение глубокой озабоченности или очередное спрямление красных линий».

Симметричного ответа быть не может и еще и пой причине, что, по словам Делягина, «до настоящего времени руководство России проводило трепетное различие между частными и государственными активами Запада, и пока нет признаков того, что оно начнет карать частных организаторов конфликта, так же, как они наказывают наше государство руками своих политиков».

«Я не вижу признаков того, что нынешнее руководство социально-экономического блока России будет защищать наших солдат», — добавил Делягин.

По его мнению, законопроект США, прежде всего, призван оказать давление на ЕС, именно там хранится большая часть активов России.

О готовности ответа

Россия уже ответила, деньги иностранных компаний сконцентрированы на спецсчетах, и решения по ним могут быть приняты, заявил RTVI глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

«Получается, что мы уже ответили. Деньги иностранных компаний заблокированы на специальных счетах Центрального банка», — сказал Аксаков, отметив, что речь идет примерно о тех же 300 млрд долларов.

«Их нельзя без разрешения вывести из России. Они могут быть использованы, будет адекватный ответ на каждое действие «партнеров», — отметил парламентарий.

О точечности ответа

Инвестиции США в российскую экономику не стоит переоценивать, и все же ответ России не должен ударить бумерангом по собственной экономике, заявила RTVI член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева («Партия Роста»).

«Все-таки вложение американского бизнеса в нашу экономику не стоит переоценивать. Тем более часть компаний уже ушла и бросила все, что она тут делала, они серьезно в нашу страну не вкладывались. Другое дело, что решение на кого накладывать санкции, что замораживать, что ликвидировать, должно быть принято в интересах нашей страны в интересах нашего бизнеса», — рассуждает депутат.

Она обратила внимание на то, что бизнес или компания могут находиться в какой-то цепочке, или так или иначе помогать в преодолении санкций. «Ответ должен быть выверенный и точечный», — считает Дмитриева.

О законности ответа

Россия в своем ответе на решение США о конфискации активов до последнего будет соблюдать международные правила и нормы, сказала RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия»):

«Мне кажется, что мы до последнего не будем заниматься конфискацией иностранных активов. Я уверена, что до последнего мы будем соблюдать все международные правила, все международные законы».

В комитете Госдумы по экономполитике поддерживают решение о том, что иностранные компании не должны выводить прибыль зарубежным собственникам, отметила Школкина.

«Но мы абсолютно не ограничиваем их вкладывать здесь, в России, и развивать бизнес, создавать рабочие места», — добавила она.