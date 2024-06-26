Авиакомпании предлагают штрафовать на сумму до 200 тыс. рублей за неинформирование пассажиров о рейсах, такие поправки вносят в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, сообщил RTVI автор поправок депутат Ярослав Нилов.

«Уже действуют нормы об обязанности перевозчиков и обслуживающих организациях информировать о рейсах, а ответственности за нарушение нет, это противоречит всей логике. Ответственность должна быть, и мы предусмотрели такие санкции, чтобы в случае неинформирования штрафы были ощутимы для тех организаций, которые этим занимаются», — сказал Нилов RTVI.

Согласно поправкам в КоАП, «неисполнение требования по обеспечению пассажиров в аэропорту визуальной и акустической информацией» влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 200 тыс. рублей.

«Пассажиропотоки в аэропортах ожидаемо растут, но граждане нередко сталкиваются с ситуациями, когда их не информируют о начале и месте посадки, их изменении. Что, в свою очередь, приводит к опозданию пассажиров на рейс, при этом часто билеты — невозвратные, или сам рейс выполняется нерегулярно, например, раз в неделю. Это создает явные неудобства: теряется время, теряются деньги, в итоге — нервы, испорченный отпуск или деловая поездка», — отметил Нилов.

Законопроект соответствует общей тенденции развития российского законодательства в сторону усиления защиты прав потребителей и повышения ответственности бизнеса перед клиентами, рассказал RTVI управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«Законопроект создаст дополнительные гарантии для потребителей услуг воздушного транспорта, что может привести к снижению числа конфликтных ситуаций и судебных разбирательств. С другой стороны, введение значительных штрафов может повлечь за собой увеличение расходов авиаперевозчиков, что потенциально может отразиться на стоимости билетов», — сказал Русяев.

Кроме того, по словам юриста, могут возникнуть сложности в определении степени вины авиакомпании в случаях форс-мажорных обстоятельств или технических сбоев систем информирования. В этой связи Илья Русяев считает, что потребуется проработка четких критериев и процедур для определения факта нарушения и наложения штрафов.