Спрос на услугу свадебного макияжа на платформе «Авито Услуги» вырос более чем в два раза (на 119%) за последний год. Об этом RTVI сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

Количество предложений от специалистов, предлагающих свадебный макияж, на платформе также увеличилось вдвое (на 99%) за год — до 10 тыс. объявлений.

По словам Санникова, средняя стоимость макияжа в мае 2024 года начинается от 2,5 тыс. рублей и растет по мере усложнения макияжа и увеличения затраченных материалов. В Москве средняя стоимость свадебного макияжа начинается от 4,5 тыс. рублей за услугу, в Санкт-Петербурге — от 4 тыс. рублей. В регионах средний ценник ниже: например, в Новосибирске и Екатеринбурге за услугу придется заплатить от 3 тыс. рублей, в Краснодаре — от 2,5 тыс. рублей.

Также на «Авито» популярны свадебные платья. В мае 2024 года на платформе разместили более 260 тыс. объявлений об их продаже. По количеству продаж на «Авито» лидирует ресейл: в апреле-мае 2024 года через сервис было продано 77% свадебных платьев и 23% — новых.