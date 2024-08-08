Известный эксперт по крокодилам и академик Университета Чарльза Дарвина Адам Роберт Корден Бриттон приговорен в Австралии к 10 годам и пяти месяцам тюрьмы за «отвратительную развращенность и жестокость», проявившиеся в пытках и убийстве десятков собак, пишет The Guardian.

В четверг, 8 августа, Верховный суд Северной территории вынес приговор Бриттону, ранее признавшему себя виновным в 56 преступлениях, связанных с пытками и сексуальной эксплуатацией более 42 собак в его сельском поместье.

Срок в 10 лет и 5 месяцев отсчитывается с момента ареста ученого в апреле 2022 года. Кроме того, суд постановил, что через шесть лет он вправе претендовать на условно-досрочное освобождение. Также Бриттону запрещено держать в личном пользовании любых млекопитающих до конца жизни.

Судья Майкл Грант заявил, что Бриттон проявил «отвратительную» развращенность, убив десятки собак. «Ваши мотивы были самого низменного и извращенного рода… Каждый случай является преступлением, влекущим за собой максимальное наказание… Я не могу себе представить ничего хуже», — высказался он.

Следствие установило, что Бриттон истязал собственных и чужих собак, которых брал из приюта Gumtree в районе Дарвина, в том числе совершая над животными сексуальное насилие. Два психиатра в ходе досудебной экспертизы обнаружили у него парафилическое расстройство, но признали его вменяемым, поскольку он осознавал неправильность совершаемых им действий.

Бриттон начал совершать правонарушения в 2014 году и продолжал их до своего ареста в апреле 2022 года. Поводом для уголовного преследования академика стала видеозапись одного из его преступных деяний, которую он сам выложил в Сети. Ее анонимно отправили органам по защите животных Северной территории.

На момент совершения Бриттоном преступлений срок лишения свободы по статье, которую ему вменили, составлял максимум два года, но к тому времени, когда начался суд, закон ужесточили, и наказание повысили до пяти лет.

«Общество рассматривает насилие и жестокость по отношению к животным как отвратительное преступление по отношению к бессильной и невинной жертве», — подчеркнул судья Грант, извинившись перед присутствующими за то, что им пришлось услышать описания эпизодов «невероятной жестокости по отношению к животным» со стороны Бриттона.

«Ваша порочность выходит за рамки обычного человеческого понимания», — обратился Грант к подсудимому. Сидевшие на местах для публики посетители суда временами ахали от шока, когда зачитывались подробности действий Бриттона, в результате которых погибли 39 собак, включая девять щенков.

Бриттон в черном костюме сидел на скамье подсудимых с невозмутимым видом, внешне никак не отреагировав на приговор. Судья, оглашая решение, отметил, что все совершенные академиком пытки и убийства были спланированы, носили преднамеренный характер и продолжались бы дальше, если бы правосудие его не остановило.

«Страдания этих животных неописуемы», — заявил Грант.

Защитники животных провели демонстрацию у здания суда, держа в руках плакаты с надписями о том, что Бриттон — «зоосадист», которого следует приговорить к смертной казни.

Из материалов уголовного дела следует, что Бриттон снимал свои преступления на видео и активно делился этими записями с другими пользователями соцсетей, призывая их последовать его примеру и давая советы по поводу того, как пытать животных. Судья, отсмотревший приобщенные к делу видеоролики, отметил, что из них «тошнотворно очевидно чистое и беспримесное удовольствие», испытываемое Бриттоном при пытках животных.

Кроме того, австралийскому академику вменили хранение и распространение «худшей категории» материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми.

На последнем заседании в рамках процесса над Бриттоном судья заявил, что эксперт по крокодилам всю жизнь испытывал извращенное сексуальное влечение к животным, которое переросло в «зоосадизм», когда он получал удовольствие от причинения вреда животным.

Бриттон обратился к суду с письмом, в котором признал себя виновным и извинился за унизительную боль и травмы, которые причинил собакам. «Никакие слова не смогут передать, как мне жаль и стыдно, и не изменят того, что я сделал», — написал он.