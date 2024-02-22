Поставка 78 австралийских многоцелевых бронетранспортеров (БТР) Bushmaster Украине в декабре 2023 года — это не новый этап помощи, а передача части ранее обещанных БТР, сообщил источник RTVI в дипломатических кругах Австралии.

«Поставка БТР Bushmaster в Украину в декабре является частью ранее объявленного пакета поддержки в 120 машин Bushmaster», — заявил дипломатический источник RTVI.

7 декабря 2023 года в телеграм-каналах официальных лиц Украины была опубликована информация, что Канберра якобы передала Украине новую партию австралийских БТР Bushmaster в количестве 78 машин. О передаче техники сообщил посол Австралии на Украине Брюс Эдвардс.

«Мало что может стать лучшим поздравлением к Рождеству для близкого друга далеко за морями, чем спасение жизней. Мы гордимся признанием Bushmaster в качестве ключевой военной помощи, предоставленной Украине. Еще больше уже в пути! Распаковывайте еще до 25 декабря», — говорится на официальной странице посольства в соцсети X.

Осенью 2022 года власти Австралии заявили, что отправят Украине 90 БТР Bushmaster. Позже, в июле 2023 года, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз на саммите НАТО в Вильнюсе объявил о передаче Киеву еще 30 единиц Bushmaster.