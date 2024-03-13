Власти Австрии приняли решение выслать двух сотрудников посольства России, якобы совершивших «действия, несовместимые с их дипломатическим статусом». Об этом сообщила местная газета Heute.

По данным австрийского издания, внешнеполитическое ведомство страны объявило российских дипломатов персонами нон-грата в соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Согласно предписанию, российские диппредставители должны покинуть территорию Австрии до 19 марта.

В заявлении говорится, что поводом для высылки дипломатов послужило мнение о том, что они могли вести разведывательную деятельность в интересах Кремля. Австрийские власти подозревали, что 23 сотрудника российского посольства могли собирать секретную информацию для спецслужб Москвы, пишет издание.

Российская сторона возмутилась решением МИД Австрии и назвала его «чисто политическим».

«Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких маломальских свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях», — заявили в посольстве России в Австрии.

Москва пообещала ответить на действия Вены и возложила на нее ответственность «за дальнейшую деградацию двусторонних отношений».

Австрийские власти уже несколько раз высылали из страны российских дипломатов — четверых в апреле 2022 года и столько же в феврале 2023 года. В каждом случае Вена объясняла это тем, что дипломаты совершали «действия, несовместимые с дипломатическим статусом».

По данным РБК, с января 2022 года по октябрь 2023 года из стран Запада выслали более 670 российских дипломатов, что суммарно превысило подобные действия за последние 20 лет.