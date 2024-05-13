В России автовладельцев планируется лишать прав на срок до 1,5 лет за применение устройств, позволяющих скрыть номер от камер. Такой законопроект, подготовленный МВД, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил источник RTVI в комиссии.

Поправки в КоАП ужесточают наказание за управление транспортным «с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть».

Сейчас штраф за это нарушение составляет 5 тыс. рублей или же нарушителю может грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

В МВД предложили ввести отдельное наказание за устройства, препятствующие идентификации госномеров. «В условиях развития современных технических средств, позволяющих скрыть либо видоизменить государственные регистрационные знаки транспортного средства, особо актуальным является повышение эффективности противодействия противоправным деяниям, в первую очередь, связанным с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков», — отмечается в материалах к заседанию правкомиссии.

В частности, за применение таких устройств предлагается лишать прав управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств. Аналогичное наказание последует за повторное управление транспортными средствами без государственных регистрационных знаков или же с видоизмененными знаками.

Законопроект после рассмотрения на заседании правительства будет внесен в Госдуму.

Действующей ответственности за сокрытие номеров достаточно, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) RTVI. «Может и грязь приклеиться — это тоже является основанием для штрафа. Также не надо забывать, что система фото- видеофиксации разрушает систему ГАИ. Чтобы лишить прав, сотрудник ГИБДД должен остановить водителя, составить все административные материалы и передать в суд», — сказал Нилов.

Депутат параллельно предлагает навести порядок с фото- видеофиксацией. «Я уверен, что 70% камер вообще можно убрать. Надо повысить ответственность за незаконное привлечение к ответственности в автоматическом режиме, когда, например, штрафуют хозяина машины, которую везут на эвакуаторе, либо когда неправильно настроены камеры. Это дорога с двусторонним движением. Нельзя действовать только репрессивными мерами», — считает глава комитета.

Марины Озерова