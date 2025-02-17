В фильме «Брат 4», который станет «очень крутым» хоррором, снимется «топовая российская звезда», рассказал RTVI режиссер, основатель Музея телесных наказаний Валерий Переверзев. В самой картине, по его словам, будет использовано много орудий пыток.

«Это такой будет оммаж на Сэма Рейми, на его “Зловещих мертвецов”, но в стилистике сюжетов, не раскрытых в картине “Брат 3”. То есть это “Брат 3”, помноженный на “Зловещих мертвецов”. <…> Все, что я знаю об ужасах, будет реализовано в этой картине. То есть это будет очень крутой фильм ужасов», — сказал постановщик.

Переверзев отметил, что у него «большой опыт работы в хорроре, с телесными наказаниями и так далее». По его словам, в фильме будут задействованы экспонаты Музея истории телесных наказаний.

На вопрос, планируется ли участие в «Брате 4» кого-либо из звезд кино или музыки (в «Брате 3» сыграли известные по «Приключениям Электроника» Юрий и Владимир Торсуевы, рэпер Птаха, Эрик Робертс — прим. RTVI), режиссер ответил утвердительно.

«Да, планируется — будет сниматься топовая российская звезда. Но вчера мы провели переговоры, и я, думаю, несколько дней не смогу говорить пока, кто это. Но это прям топ, номер один», — заявил Переверзев.

Сейчас, рассказал собеседник RTVI, завершается работа над фильмом «Тени Москвы», который находится в монтажной. И поскольку все деньги уходят на него, процесс создания «Брата 4» пока приостановлен, пояснил постановщик.

«Обсуждалось финансирование — либо “Брат 4”, либо “Тени Москвы”. И то, и то, и другое — это два артхаусных произведения, но одно — в хоррор-стилистике, a второе — в рок-стилистике, то есть — с удивительными музыкантами и оммажами на больших русских рокеров. Пока финансовый перекос ушел в сторону “Теней”», — добавил Переверзев.

Работу над фильмом «Тени Москвы» должны закончить к 14 марта, после чего он «поедет по фестивалям», а затем его создатели будут готовиться к премьере, продолжил собеседник RTVI. И уже потом начнется «оформление уже съемочного периода “Брата 4”», уточнил Переверзев.

Он утверждает, что не испытывает опасений по поводу возможного отзыва прокатного удостоверения у «Брата 4», как это было с «Братом 3».

«Мы действуем в рамках закона, прежде всего, во всех смыслах этого слова. Тем более вот наш продюсер Юлия в этот раз меня убедила отказаться от обнаженки, от мата, от каких-то сумасшедших ходов, и ей почти это удалось», — сообщил режиссер.

Фильм «Брат 3» (как и грядущий «Брат 4») никак не связан с дилогией Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Сам Переверзев объяснял, что такое название было выбрано по просьбе инвестора. При этом в одном из тизеров «Брата 3» герой рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) спрашивает у одного из персонажей: «В чем правда?», а тот отвечает: «В силе». Пользователи увидели в этом прямую отсылку к работам Балабанова.

В фильме «Тени Москвы», тизер которого был опубликован 16 февраля, Переверзев сыграл музыканта, похожего на Егора Летова. Там также снялись его жена Юлия (под псевдонимом Джулия Джу) и барабанщик группы «Дочь Монро и Кеннеди» Евгений Лабыч.

В центре сюжета — Эмма, которая трудится в разных сферах: она и сотрудница пресс-службы, и уличный экскурсовод, и актриса народного театра, и профессиональная сиделка. Но ее считают лгуньей, которая «не умеет врать», потому что женщина рассказывает о встречах с инопланетянами и загадочных объектах.