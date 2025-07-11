Белгородский иллюстратор Анастасия Лисич (Красильникова) рассказала RTVI о полученной от Владимира Путина благодарности за свой рисунок. Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков передал президенту России картину на фрагменте системы C-400 под названием «Белгород не сдается». Путин принял подарок и попросил передать автору «большое спасибо», а работу назвал «хорошей, душевной».

Девушка уточнила, что благодарность от президента ей передали: «Сейчас встретились с губернатором, он передал цветы и благодарность».

Также Лисич рассказала, что ей принадлежит лишь иллюстрация, а не вся работа.

«На самом материале выполнила, скорее всего, другая художница или художник, я еще информации не знаю, я ее уточню. Как раз именно поэтому я еще не давала никаких комментариев, потому что, скорее всего, ее либо напечатали, либо кто-то выполнил. То есть иллюстрация моего авторства, но воспроизведение на этом носителе — это уже кто-то еще приложил руку», — объяснила собеседница RTVI.

На вопрос, какие эмоции она испытывает от того, что ее работа будет храниться у президента, Лисич ответила, что пока не понимает, в шутку добавив: «Никогда такого не было, и вот опять».

Позднее в своем телеграм-канале иллюстратор рассказала, что она решила создать картину «Белгород не сдается» после того, как в декабре со своей матерью попала под обстрел.

«Во время очередного обстрела я спустилась с ребенком в подвал, который оборудовала как мини-мастерскую, чтобы дочь не боялась холодных стен, сняла видео, и на кадр попала надпись “Белгород не сдается”». Потом я оперативно сделала вектор надписи и иллюстрацию для белгородского паблика “БЭИ”. В процессе я использовала все доступные материалы, ускоряющие процесс, в том числе ИИ», — сообщила Лисич.

Она добавила, что ей не понравилась реакция людей на ситуацию, и в итоге «сделала серию открыток для белгородцев, чтобы мы все чувствовали единение, поддержку, плечо друзей и соседей». Одна из этих открыток и стала основой для картины, которую подарили Путину.

«Все иллюстрации я выложила в открытый доступ для некоммерческого использования. Поэтому за их дальнейшей судьбой я следила уже по присланным сообщениям из разных точек мира. То, что одна из работ дойдет до президента на таком необычном носителе, — для меня стало неожиданностью», — добавила Лисич.

В марте 2024 года «Вести Белгород» выпустили сюжет, посвященный иллюстрациям Лисич. В нем отмечалось, что работы девушки «передают атмосферу Белгорода и настроение его жителей — сильных, несломленных, готовых стоять до конца».

«Когда небо сотрясается от взрывов, художник Анастасия Лисич вместе со своей дочерью Есенией спускается в укрытие. Здесь они оборудовали временную мастерскую — уютный творческий уголок. Рисование помогает малышке справиться со страхом и тревогой во время обстрелов», — говорилось в выпуске.

В своей работе Лисич использует нейросети, которые помогают ей «значительно ускорить процесс создания иллюстраций», отмечали «Вести Белгород».

«Рисунки наносят на автомобили, распечатывают, размещают на билбордах или аватарках в социальных сетях. В планах Анастасии — выпустить серию иллюстраций, посвященных Шебекино и Грайворону», — уточнялось в сюжете.