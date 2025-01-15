Передача гражданских машин на КТО поможет частично решить бюрократические проблемы, заявил RTVI создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. Ранее комитет Госдумы по безопасности и кабмин поддержали законопроект, разрешающий использование автомобилей граждан для борьбы с терроризмом в регионах, где введен режим КТО.

«Безусловно, это правильное направление, это решит часть проблем, хотя бы немного — бюрократическую проблему. Вероятнее всего, это развяжет руки определенным структурам, чтобы хотя бы передавать для нужд подразделений конфискат, который у браконьеров забирают, еще у кого-нибудь, по таможне конфискуют», — считает Звинчук.

При этом он подчеркнул, что говорит лишь о тех территориях, где введен режим контртеррористической операции.

В августе 2024 года в Брянской, Курской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). Национальный антитеррористический комитет (НАК) объяснил, что это связано с попыткой Украины «дестабилизировать обстановку» в приграничных регионах России.

Ранее замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный сообщил, что они с коллегами и члены правительства поддержали законопроект, разрешающий использование транспорта граждан для борьбы с терроризмом в регионах, где действует режим КТО, с последующим возмещением расходов. Этот документ был внесен еще в октябре 2024 года.

Выборный пояснил, что речь идет не только об автомобилях, но и о тракторах, коммунальной и сельскохозяйственной технике. Исключением станут машины диппредставительств, консульств и других иностранных учреждений и международных организаций.

Сейчас в зоне КТО можно использовать принадлежащие организациям и гражданам машины лишь в отдельных случаях — например, для доставки пострадавших в больницу или преследования подозреваемых в совершении теракта.

О проблеме с машинами на СВО

Глава фракции ЛДПР в гордуме Красноярска Семен Сендерский предложил отправлять брошенные россиянами машины, особенно УАЗы, на фронт, приведя их перед этим в порядок.

13 января «Рыбарь» опубликовал пост о нехватке легковых машин в зоне боевых действий. Телеграм-канал отмечал, что сейчас такой транспорт военные получают «от волонтеров, или вовсе покупают сами». Одним из вариантов решения проблемы был назван перевод машин на военные номера.

9 января врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что бойцы «БАРС-Курск» подняли вопрос о нехватке автомашин («буханок», тяжелых грузовиков), необходимых для выполнения задач.

«Будем это решать. Уже дал соответствующие поручения», — написал он в своем телеграм-канале.

В ноябре 2024 года военкор Александр Сладков заявил, что в зоне боевых действий не хватает штатного транспорта. Он предложил создать «народно-военный маленький джип типа украинского ЛуАЗа» и изменить «нормативную базу, по которой бойцов надо возить на “Уралах”».

В июне 2024 года волонтеры рассказывали Life, что раньше покупали УАЗы «в Крыму и вблизи от СВО» за 100 тыс. рублей и тратили на ремонт еще около 20 тыс., а сейчас «дешевле чем за 300—400 тысяч машину не найдешь». Техника в хорошем состоянии, отмечали собеседники издания, стоит 500-600 тыс. рублей.

В январе 2023 года депутат Мосгордумы Андрей Медведев призывал «не мешать людям помогать фронту, скажем, машинами», ссылаясь на посты волонтерских телеграм-каналов о том, что запрет передвижения на личном транспорте в зоне СВО создал «реальную проблему для бойцов».