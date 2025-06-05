Интерес граждан к российской анимации объясняется несколькими причинами: отечественных проектов стало больше, их уровень вырос, а конкуренция между ними усилилась. Об этом в беседе с RTVI заявил российский продюсер, сценарист и основатель компании Big Papa Media Артур Днепровский.
«Синий трактор» — это мультсериал и медиафраншиза, созданная компанией Big Papa Media. Проект стартовал 19 мая 2014 года. Режиссером и продюсером сериала является Артур Днепровский, а композитором и автором песен — Артем Колпаков.
Днепровский уточнил, что точных данных о росте популярности российской анимации у него нет, но причин у этого явления может быть несколько. Одна из них — уменьшение количества зарубежных мультфильмов в России.
«С другой стороны, российские студии последнее время с каждым годом существенно наращивают свое производство. Число проектов растет, и если сравнивать 2015 (когда мы начинали) и нынешний 2025-й, то есть ощущение, что даже среди отечественных проектов конкуренция выросла в разы. Таким образом, говорить о том, что западные мультфильмы ушли и стало свободно дышать, что “поляна свободна» — было бы неверно», — сообщил Днепровский.
Кроме того, продолжил владелец Big Papa Media, стоит признать, что «уровень российской анимации за последние годы существенно вырос».
«Как мне кажется, наша индустрия прогрессирует, наращивает обороты и имеет огромный потенциал», — добавил собеседник RTVI.
27 мая аналитики Rutube сообщили, что в январе-апреле 2025 года самыми популярными у россиян стали мультсериалы «Котенок Котэ», «Маша и Медведь» и «Синий Трактор». По данным экспертов, интерес к российским мультфильмам вырос в 2025 году в 9,3 раза. Общее число зрителей российских и зарубежных мультфильмов увеличилось за год в 3,3 раза, достигнув 37,7 млн человек.
Замглавы «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский сообщил, что с начала года количество мультфильмов на видеохостинге выросло более чем втрое — с 15,4 тысячи до 47,3 тысячи (по сравнению с аналогичным периодом 2024-го), а библиотека российских мультфильмов увеличилась в 2,4 раза.
Днепровский подчеркнул, что благодарен коллегам из RuTube за высокую оценку проектов Big Papa Media, отметив, что «Синий трактор» недавно получил на YouTube «бриллиантовую кнопку» — за преодоление планки в 10 млн подписчиков (год назад такую же награду присвоили и каналу «Котенка Котэ»).
«И буквально спустя несколько дней оба эти проекта попадают в топ российской платформы RuTube. Это очень приятно и подстегивает нас к тому, чтобы не расслабляться, не останавливаться на достигнутом, а стараться и дальше делать интересный, востребованный детьми контент. Ведь удержаться в топе так же сложно, как на него взобраться», — рассказал продюсер.
Днепровский добавил, что по меркам отрасли «Синий трактор» и «Котенок Котэ» — «достаточно молодые проекты, им всего 10 лет».
«И по меркам многих других российских мультипликационных брендов 10 лет — это еще весьма юный возраст. Многим нашим конкурентам и 15, и 20 лет. Я искренне верю в то, что “Синий трактор” и “Котенок Котэ” впереди ждут новые успехи, и та точка, в которой мы находимся сейчас, — это не пик, а начало пути вверх», — заключил он.
По данным аналитического портала WhatStat, в топ-20 российских YouTube-каналов по количеству подписчиков в категории «фильмы и анимация» в топ-20 входят три проекта Big Papa Media: «Котенок Котэ» (четвертое место, 8,9 млрд просмотров), «Синий трактор» (пятое место, 7,8 млрд просмотров) и «Кукутики» (18-е место, 7,5 млрд просмотров).
«VK Видео» ранее объявила, что серия «Совушка колыбельная» из проекта «Синий Трактор» заняла четвертое место по количеству просмотров на платформе в 2024 году — ее посмотрели 1,34 миллиона раз. В 2022 году «Синий трактор» также вошел в топ-5 любимых детских персонажей на сервисе «Яндекс Музыка», отмечали в компании.
В 2023 году Днепровский в интервью РБК рассказывал, что когда впервые услышал песню «По полям, по полям…» (заглавная тема «Синего трактора»), написанную Артемом Колпаковым, то понимал, что песня станет популярной, но не знал, насколько.
«Я тогда ехал из офиса на тренировку в машине. И, стоя в московских пробках примерно полтора часа, я на повторе слушал этот трек. Сразу стало очевидно, что мы нащупали классную вещь. Конечно, предсказать, что это будет настолько большой хит, было невозможно, но мы понимали, что делаем верную ставку», — добавил он.