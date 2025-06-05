Интерес граждан к российской анимации объясняется несколькими причинами: отечественных проектов стало больше, их уровень вырос, а конкуренция между ними усилилась. Об этом в беседе с RTVI заявил российский продюсер, сценарист и основатель компании Big Papa Media Артур Днепровский.

«Синий трактор» — это мультсериал и медиафраншиза, созданная компанией Big Papa Media. Проект стартовал 19 мая 2014 года. Режиссером и продюсером сериала является Артур Днепровский, а композитором и автором песен — Артем Колпаков.

Днепровский уточнил, что точных данных о росте популярности российской анимации у него нет, но причин у этого явления может быть несколько. Одна из них — уменьшение количества зарубежных мультфильмов в России.

«С другой стороны, российские студии последнее время с каждым годом существенно наращивают свое производство. Число проектов растет, и если сравнивать 2015 (когда мы начинали) и нынешний 2025-й, то есть ощущение, что даже среди отечественных проектов конкуренция выросла в разы. Таким образом, говорить о том, что западные мультфильмы ушли и стало свободно дышать, что “поляна свободна» — было бы неверно», — сообщил Днепровский.

Кроме того, продолжил владелец Big Papa Media, стоит признать, что «уровень российской анимации за последние годы существенно вырос».

«Как мне кажется, наша индустрия прогрессирует, наращивает обороты и имеет огромный потенциал», — добавил собеседник RTVI.

27 мая аналитики Rutube сообщили, что в январе-апреле 2025 года самыми популярными у россиян стали мультсериалы «Котенок Котэ», «Маша и Медведь» и «Синий Трактор». По данным экспертов, интерес к российским мультфильмам вырос в 2025 году в 9,3 раза. Общее число зрителей российских и зарубежных мультфильмов увеличилось за год в 3,3 раза, достигнув 37,7 млн человек. Замглавы «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский сообщил, что с начала года количество мультфильмов на видеохостинге выросло более чем втрое — с 15,4 тысячи до 47,3 тысячи (по сравнению с аналогичным периодом 2024-го), а библиотека российских мультфильмов увеличилась в 2,4 раза.

Днепровский подчеркнул, что благодарен коллегам из RuTube за высокую оценку проектов Big Papa Media, отметив, что «Синий трактор» недавно получил на YouTube «бриллиантовую кнопку» — за преодоление планки в 10 млн подписчиков (год назад такую же награду присвоили и каналу «Котенка Котэ»).

«И буквально спустя несколько дней оба эти проекта попадают в топ российской платформы RuTube. Это очень приятно и подстегивает нас к тому, чтобы не расслабляться, не останавливаться на достигнутом, а стараться и дальше делать интересный, востребованный детьми контент. Ведь удержаться в топе так же сложно, как на него взобраться», — рассказал продюсер.

Днепровский добавил, что по меркам отрасли «Синий трактор» и «Котенок Котэ» — «достаточно молодые проекты, им всего 10 лет».

«И по меркам многих других российских мультипликационных брендов 10 лет — это еще весьма юный возраст. Многим нашим конкурентам и 15, и 20 лет. Я искренне верю в то, что “Синий трактор” и “Котенок Котэ” впереди ждут новые успехи, и та точка, в которой мы находимся сейчас, — это не пик, а начало пути вверх», — заключил он.

По данным аналитического портала WhatStat, в топ-20 российских YouTube-каналов по количеству подписчиков в категории «фильмы и анимация» в топ-20 входят три проекта Big Papa Media: «Котенок Котэ» (четвертое место, 8,9 млрд просмотров), «Синий трактор» (пятое место, 7,8 млрд просмотров) и «Кукутики» (18-е место, 7,5 млрд просмотров).

«VK Видео» ранее объявила, что серия «Совушка колыбельная» из проекта «Синий Трактор» заняла четвертое место по количеству просмотров на платформе в 2024 году — ее посмотрели 1,34 миллиона раз. В 2022 году «Синий трактор» также вошел в топ-5 любимых детских персонажей на сервисе «Яндекс Музыка», отмечали в компании.

В 2023 году Днепровский в интервью РБК рассказывал, что когда впервые услышал песню «По полям, по полям…» (заглавная тема «Синего трактора»), написанную Артемом Колпаковым, то понимал, что песня станет популярной, но не знал, насколько.