В Смоленской области задержали 66-летнего режиссера Андрея Некрасова, пишет немецкое издание Deutsche Welle* (DW*). В региональном Центре временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сообщили RTVI, что постановщик находится в учреждении с 24 августа и ожидает выдворения из России. У режиссера есть только немецкое гражданство.

В смоленском Центре временного содержания иностранцев и лиц без гражданства RTVI сообщили, что Некрасов помещен под административный арест по статье 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином, лицом без гражданства правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации»). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей с административным выдворением.

«Да, он у нас с 24 августа по статье 18.8.1.1 КоАП. Если хотите с ним связаться, позвоните ему, у него телефон есть», — сказали RTVI в миграционном центре, добавив, что режиссер ожидает выдворения из страны.

Сам Некрасов сообщил DW, что суд назначил ему арест на срок до 90 суток по административной статье о «незаконной профессиональной деятельности». На вопрос о том, действительно ли режиссера арестовали на такой срок, в Центре временного содержания иностранцев сказали: «Вряд ли».

«У нас находятся люди до выдворения из Российской Федерации», — добавил собеседник RTVI.

Как пишет Deutsche Welle*, Некрасов сам связался с изданием и рассказал, что находится в Центре временного содержания иностранцев, так как у него есть только гражданство Германии. Режиссер уточнил, что его задержали 24 августа в Смоленской области сотрудники ФСБ в гражданской одежде, которые при задержании заявили, что он вел съемку рядом со зданием спецслужбы.

Как утверждает Некрасов, в Смоленской области он снимал фильм. Отснятые кадры предназначались для некоего исследовательского проекта о России, уточнил режиссер. Он утверждает, что не был в курсе того, что в здании, рядом с которым он вел съемку, находится управление ФСБ.

В разговоре с DW* Некрасов пожаловался на условия содержания в миграционном центре. Он рассказал, что у него жесткая койка, на окнах установлены решетки, а в помещении плохая вентиляция и не хватает солнечного света. При этом Некрасов заявил, что сотрудники учреждения «помогают как могут». Во время разговора, пишет Deutsche Welle*, связь прервалась, перед этим постановщик успел сказать, что телефон изымают.

По информации издания, с Некрасовым уже связался представитель посольства Германии в России.

Андрей Некрасов родился в 1958 году в Санкт-Петербурге. В 1970-х он эмигрировал в Германию. Работал ассистентом Андрея Тарковского во время съемок фильма «Жертвоприношение» (1986). Некрасов снял несколько документальных фильмов, в том числе «Бунт. Дело Литвиненко» (2007) об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, «Закон Магнитского. За кулисами» (2016) о смерти аудитора Сергея Магнитского, а также картины о боевых действиях в Чечне («Детские истории, Чечня», 2000) и о военном конфликте России и Грузии («Уроки русского», 2010).

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов