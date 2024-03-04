В Петрозаводске задержали 23-летнего блогера, автора YouTube-канала «Неформал» Евгения Егорова после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Следственный комитет (СК). Об этом пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на источники.

По информации Baza, против Егорова возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях (ч. 3 ст. 135 УК), по которой ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Источники телеграм-канала рассказали, что поводом для уголовного дела стал публикации в социальных сетях Егорова — в них, по версии следствия, он размещал видео со сценами насилия и «нетрадиционных сексуальных связей». Кроме того, блогер вступал в переписку с несовершеннолетними и просил их записывать видео интимного характера, пишет Baza.

«У следствия есть как минимум одна 10-летняя пострадавшая», — говорится в публикации телеграм-канала.

Пост о задержании Егорова также появился в телеграм-канале Мизулиной. Она поблагодарила СК за «оперативную реакцию» на обращение Лиги безопасного интернета, которое было направлено в начале февраля.

«Егоров размещает на своих интернет-ресурсах специфический деструктивный контент, связанный с разными формами сексуального развращения и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, чем может привлекать внимание лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии, а также несовершеннолетних пользователей, возбуждая у них патологический интерес к вопросам сексуальной жизни», — отмечалось в обращении организации.

В своем телеграм-канале Мизулина характеризовала Егорова как человека, который «преследует школьниц в соцсетях и имеет откровенные педофильские наклонности».