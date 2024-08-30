Роскомнадзор (РКН) внес в реестр запрещенной информации пять книжных сайтов, включая связанную с писателем Борисом Акуниным* (Григорием Чхартишвили*) платформу BAbook. Как объяснила пресс-служба ведомства, на этих сайтах размещался «целый перечень литературы», нарушающей российское законодательство.

Помимо сайта BAbook, в реестр внесены Freedom Letters, «Руслания», Book Amaro и Goodreads.

По сообщению РКН, произведения, размещенные на указанных платформах, содержат «фейки» о военных действиях на Украине, «пропаганду ЛГБТ**», а также «информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки» в России. Кроме того, в произведениях есть «дискредитация действий» российских властей и Вооруженных сил, отмечается в пресс-релизе.

«Авторы многих этих книг и публикаций — иноагенты, при этом их произведения не промаркированы», — добавили в РКН.

Часть основателей упомянутых книжных сервисов — граждане России, покинувшие страну, другой частью ресурсов владеют иностранные компании, отметило ведомство. Доступ к указанным сайтам из России будет заблокирован, если они проигнорируют предупреждения Роскомнадзора.

На сайте BAbook представлены не только книги самого Акунина*, но и произведения других авторов, которые в России не издаются (в частности, Дмитрия Быкова*). Сам Акунин* еще в июне сообщил в своем телеграм-канале, что на территории России заблокировали доступ к сайту BAbook.

Писатель отмечал, что Роскомнадзор потребовал убрать из продажи книгу Владимира Сорокина «Наследие», в которой экспертный центр при Российском книжном союзе (РКС) усмотрел запрещенную к распространению информацию. По словам Акунина*, BAbook отказался подчиниться этому требованию, после чего доступ к сайту был заблокирован.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

** решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено