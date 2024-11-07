Демократическая партия США после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах ищет виноватых в провале своей кандидатки Камалы Харрис, пишет Axios. Как передают Associated Press и Reuters, обвинения звучат в том числе в адрес действующего президента Джо Байдена, который лишь в июле заявил о выходе из предвыборной гонки.

Заголовок материала Axios гласит, что демократы начали «выцарапывать друг другу глаза». Конгрессмен Том Суоцци заявил изданию, что необходимо задаться вопросом не о том, как люди могут голосовать за Трампа, а о том, почему это происходит и что республиканец сделал правильно, а демократы — неправильно.

«Крайне левые будут говорить, что все потому, что Камала Харрис была ястребом войны… они попытаются, но, думаю, никто на это не купится», — сказал другой демократ из Палаты представителей.

Один из конгрессменов-демократов сообщил, что в основном винят саму Харрис, но не уверены, что Байден показал бы лучшие результаты. Другой демократ в Палате представителей заявил, что Харрис «не особо взаимодействовала с умеренными» в Конгрессе, и обвинил Байдена в том, что тот «не ушел достаточно рано».

Самой резкой критикой в адрес демократов стали обвинения в том, что партия лгала своим сторонникам об умственной работоспособности Байдена, пока тот в июне не провалил дебаты с Трампом, пишет Reuters.

«Почему Джо Байден продержался так долго? Ему следовало не скрывать состояние своего здоровья и выйти из гонки намного раньше», — сказал один из спонсоров Демпартии.

Неназванный помощник Харрис в беседе с Reuters выразил мнение, что предвыборная кампания демократки с самого начала была обречена из-за ее лояльности непопулярному Байдену. По его словам, демократы могли бы победить, если бы их кандидат дистанцировался от действующего президента и предложил другую политику, заявив о необходимости перемен.

Ответственность за провал Харрис возложил на Байдена и бизнесмен Эндрю Янг, который в 2020 году участвовал в борьбе за выдвижение кандидатом от Демпартии.

«Самая большая ответственность за этот проигрыш лежит на президенте Байдене. Если бы он вышел [из президентской гонки] в январе, а не в июле, мы могли бы оказаться совсем в другом месте», — сказал Янг, слова которого приводит AP.

Президентские выборы в США состоялись во вторник, 5 ноября, по их итогам Трамп был избран 47-м президентом страны. Одержав победу в Висконсине, республиканец набрал 277 голосов выборщиков, преодолев таким образом необходимый для избрания порог в 270 голосов. Харрис уже признала свое поражение на выборах.