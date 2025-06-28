Две женщины и две девочки погибли в ДТП в Беларуси по дороге в минский аэропорт. Все жертвы аварии — гражданки России.

Инцидент произошел в 5:20 на дороге М2 Минск — Национальный аэропорт Минск вблизи деревни Слободщина. Таксист на Skoda вез четырех россиянок: двух девочек — 7 и 13 лет, их мать (43 года) и бабушку (75 лет).

Внезапно в них врезался пьяный 25-летний водитель Mercedes. Водитель такси с тяжелыми травмами госпитализирован, все пассажирки погибли. У находившего за рулем Mercedes мужчины выявили 1,67 промилле алкоголя, правоохранители взяли у него кровь на анализ.

Следственный комитет Беларуси уточнил, что водителю Mercedes 26 лет, он и его пассажир в ДТП не пострадали.

«Около 5:20 утра вблизи д. Слободщина Минского района он совершил столкновение с автомобилем такси, двигавшимся в попутном направлении. От удара автомобиль Skoda отбросило в дорожное ограждение. В ДТП погибли 4 пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (13 и 7 лет). Все они граждане России», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») Уголовного кодекса Беларуси.

В июле 2024 года автобус с туристами из России и Беларуси попал в аварию в турецком городе Манавгат. В результате ДТП пострадали более 20 человек, включая 16 граждан России и четверых белорусов. По словам очевидцев, автобус «был отброшен на встречную полосу» и «превратился в металлолом» из-за силы удара, с которой он влетел в бетонный столб.