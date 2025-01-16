В Конституцию США следует внести поправки, чтобы ни один президент не смог избежать ответственности за преступления, совершенные им в процессе исполнения полномочий. С таким призывом во время прощального обращения к нации, которое транслировалось на YouTube-канале Белого дома, выступил уходящий американский лидер Джо Байден.

«Нам нужно внести поправки в Конституцию, чтобы было ясно, что ни один президент не застрахован от преступлений, которые он или она совершает, находясь на своем посту. Власть президента не безгранична. Она не абсолютна. И этого не должно быть», — сказал Байден.

В июле прошлого года Верховный суд США вынес постановление, согласно которому американские президенты обладают полным иммунитетом от уголовного преследования за свои «официальные действия» на этом посту. При этом в своем решении Верховный суд не уточнил, что именно является «официальным действием», оставив этот вопрос на усмотрение судов низшей инстанции.

Это решение Верховный суд вынес на фоне попыток привлечь к уголовной ответственности избранного президента США Дональда Трампа за его действия в бытность президентом страны в 2017-2021 годах. В частности, за попытку отменить результаты проигранных им президентских выборов 2020 года.

Трое судей-демократов в составе Верховного суда выступили против предоставления президенту страны иммунитета от уголовного преследования. В частности, один из судей обратил внимание на то, что фактически решение Верховного суда позволяет действующему президенту страны, не опасаясь ответственности, убивать своих политических оппонентов, брать взятки или устроить государственный переворот.