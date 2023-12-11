Фильм «Барби» стал лидером по количеству номинаций на 81-ю премию «Золотой глобус» — картина Греты Гервиг представлена в девяти категориях, в том числе как «Лучшая комедия или мюзикл». На втором месте — биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», которая поборется за восемь наград, включая категорию «Лучший драматический фильм». Полный список претендентов на призы Голливудской ассоциации иностранной прессы опубликован на сайте премии.

Традиционно на «Золотом глобусе» в рамках категории «Лучший фильм» драмы и комедии не сталкиваются, так как разведены по разным секциям. Для грядущей церемонии организаторы премии ввели новую номинацию — «Кинематографические достижения и кассовые сборы», где и встретились самые громкие премьеры этого года.

Лучшая драма:

«Анатомия падения» (реж. Жюстин Трие);

«Зона интересов» (реж. Джонатан Глейзер);

Маэстро» (реж. Брэдли Купер);

«Оппенгеймер» (реж. Кристофер Нолан);

«Прошлые жизни» (реж. Селин Сон);

«Убийцы цветочной луны» (реж. Мартин Скорсезе).

Лучший режиссер:

Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»;

Селин Сон — «Прошлые жизни»;

Грета Гервиг — «Барби»;

Брэдли Купер — «Маэстро»;

Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»;

Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные».

Лучшая комедия:

«Air: Большой прыжок» (реж. Бен Аффлек);

«Американское чтиво» (реж. Корд Джефферсон);

«Барби» (реж. Грета Гервиг);

«Бедные-несчастные» (реж. Йоргос Лантимос);

«Май, декабрь» (реж. Тодд Хейнс);

«Оставленные» (реж Александр Пэйн).

Лучшая драматическая актриса:

Аннетт Бенинг — «Дайана Найэд»;

Лили Глэдстоун — «Убийцы цветочной луны»;

Грета Ли — «Прошлые жизни»;

Кэри Маллиган — «Маэстро»;

Кэйли Спэни — «Присцилла: Элвис и я»;

Сандра Хюллер — «Анатомия падения».

Лучший драматический актер:

Леонардо ДиКаприо — «Убийцы цветочной луны»;

Колман Доминго — «Растин»;

Барри Кеоган — «Солтбёрн»;

Брэдли Купер — «Маэстро»;

Киллиан Мёрфи — «Оппенгеймер»;

Эндрю Скотт — «Мы всем чужие».

Лучший анимационный фильм:

«Мальчик и птица» (реж. Хаяо Миядзаки);

«Элементарно» (реж. Питер Сон);

«Человек-паук: Паутина вселенных» (реж. Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон);

«Судзумэ, закрывающая двери» (реж. Макото Синкай);

«Братья Супер Марио» (реж. Аарон Хорват, Михаэль Еленик);

«Заветное желание» (реж. Крис Бак, Фон Вирасунторн).

Церемония награждения состоится 7 января 2024 года. Выбирать победителей будут члены комиссии, в состав которой входит более трех сотен журналистов.