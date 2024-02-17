Возвращение смертной казни в России исключено. Такое мнение юрист Михаил Барщевский высказал в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер.

«Я имею некоторое отношение к тому, почему у нас никогда не будет расстрелов больше», — сказал Барщевский.

Он напомнил, что в России сначала был введен мораторий на применение смертной казни в связи с присоединением к Совету Европы.

«Потом было обращение в Конституционный суд, не помню уже чье, о необходимости возврата к смертной казни. Я представлял позицию правительства, которую, в общем, в значительной степени я и формировал, о том, что смертная казнь в принципе недопустима вне зависимости от моратория», — рассказал Барщевский.

«Конституционный суд записал в своем постановлении о том, что в России сложились общественно-исторические условия, при которых применение смертной казни является недопустимым. Это постановление Конституционного суда действует, отменено оно быть не может, законом оно преодолено быть не может, поэтому смертной казни у нас не будет», — пояснил юрист.

Как отметил Барщевский, в последнее время стали звучать призывы ввести смертную казнь, в том числе за такие преступления, как коррупция и педофилия.

«Ребята, ау, а вы вообще Конституцию читали? У нас по Конституции смертная казнь была возможна, до решения Конституционного суда, за пять преступлений всего: убийство сотрудника полиции, убийство депутата (то есть гос-[служащего]), какие-то еще, весьма экзотические, по которым даже дел фактически никаких нет. Никакой педофилии, никакой коррупции нет там. То есть вы хотите не просто смертную казнь вернуть — вы предлагаете Конституцию переписать?» — обратился к авторам подобных инициатив Барщевский.

На вопрос, исключает ли он возвращение смертной казни, юрист ответил: «Абсолютно».

По мнению Барщевского, пожизненное заключение «намного страшнее», чем смертная казнь. «Если бы, не приведи господи, мне пришлось выбирать, смертную казнь я хочу [по отношению] к себе или пожизненное заключение — однозначно смертная казнь», — сказал он.

При этом, как считает Барщевский, не все люди, приговоренные к пожизненному заключению, должны иметь право на помилование.