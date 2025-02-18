Запасы какао упали до рекордно низкого уровня: производители шоколада используют имеющиеся резервы, чтобы противостоять острому мировому дефициту. Опрошенные RTVI эксперты предупреждают, что нехватка сырья приведет к дальнейшему росту цен на шоколад, и Россия не станет исключением.

Мировые цены на какао выросли в четыре раза по сравнению с началом 2023 года, достигнув исторических максимумов в декабре 2024-го. Хотя в начале 2025 года произошло небольшое снижение, эксперты считают его временным.

“Это снижение может стать началом коррекции, но вероятность, что цены вернутся на прежний уровень, невелика”, — говорит Денис Терновский, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской академии.

Несмотря на это, в России пока не наблюдается резкого роста цен на шоколад. С января 2023 года по декабрь 2024-го плитки подорожали на 21%, что соответствует уровню инфляции, отмечает Терновский.

Причины этого — использование запасов, которые приобретали по старым ценам, и изменение рецептур. “Часть шоколада заменяют более дешевыми наполнителями. Если исключить этот фактор, стоимость качественного шоколада продолжает расти, и, возможно, потенциал роста еще не исчерпан”, — считает Терновский.

Ослабление рубля также сыграло свою роль в увеличении себестоимости кондитерских изделий, отмечает эксперт. Если цены на какао продолжат падать, а российская валюта укрепится, производители могут сдерживать дальнейший рост цен, корректируя рецептуры, считает он.

Как ритейлеры уже сейчас удерживают цены

По словам председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, влияние кризиса какао на конечную стоимость шоколадных изделий проявляется постепенно. Производители уже увеличили отпускные цены более чем на 20% за последний год, но ритейлеры пока не закладывают весь рост себестоимости в стоимость товаров.

“Конкуренция на кондитерском рынке высокая, а ритейлеры стараются сохранять доступность продукции. Они активно работают с производителями, продлевая сроки промоакций, расширяя ассортимент собственных торговых марок и выводя новинки по более низким ценам”, — объясняет Караваев.

Именно поэтому сейчас в продаже все чаще можно встретить шоколадные батончики и конфеты с начинками из карамели, нуги и вафель, где содержание шоколада минимально. В 2024 году такие батончики впервые обошли по популярности классические шоколадные плитки, отмечает Караваев.

О том, что динамика потребления уже меняется, свидетельствуют и данные Nielsen: в 2024 году продажи плиточного шоколада в натуральном выражении снизились на 7,1%, а развесных шоколадных конфет — на 8,8%. При этом в денежном выражении рынок вырос на 8,3% за счет повышения цен.

“Покупатели начали переключаться на более доступные сладости, такие как вафли и батончики, где содержание какао ниже”, — отмечает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Почему цены на шоколад в России продолжат расти

Главный фактор — глобальный кризис какао. Производство в Западной Африке, где выращивается более 60% мирового объема какао-бобов, столкнулось с сильными погодными потрясениями и заболеваниями деревьев. В результате урожайность в Кот-д’Ивуаре и Гане резко упала.

По словам Светланы Ильяшенко, доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, эта ситуация затрагивает весь рынок.

“Как и любой сырьевой товар, какао-бобы дорожают при сокращении запасов, что ведет к росту себестоимости шоколада, какао-порошка, напитков на основе какао и других продуктов с содержанием какао-масла. Это особенно затронет премиальный сегмент, где процент содержания натурального какао выше”, — объясняет эксперт.

Крупнейшие кондитерские корпорации уже закладывают эти риски в свои стратегии. Barry Callebaut и другие мировые игроки повышают отпускные цены, а производители в России ищут альтернативные каналы поставок. Однако это не спасает рынок от роста цен.