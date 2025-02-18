Запасы какао упали до рекордно низкого уровня: производители шоколада используют имеющиеся резервы, чтобы противостоять острому мировому дефициту. Опрошенные RTVI эксперты предупреждают, что нехватка сырья приведет к дальнейшему росту цен на шоколад, и Россия не станет исключением.

Мировые цены на какао выросли в четыре раза по сравнению с началом 2023 года, достигнув исторических максимумов в декабре 2024-го. Хотя в начале 2025 года произошло небольшое снижение, эксперты считают его временным.

“Это снижение может стать началом коррекции, но вероятность, что цены вернутся на прежний уровень, невелика”, — говорит Денис Терновский, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской академии.

Несмотря на это, в России пока не наблюдается резкого роста цен на шоколад. С января 2023 года по декабрь 2024-го плитки подорожали на 21%, что соответствует уровню инфляции, отмечает Терновский.

Причины этого — использование запасов, которые приобретали по старым ценам, и изменение рецептур. “Часть шоколада заменяют более дешевыми наполнителями. Если исключить этот фактор, стоимость качественного шоколада продолжает расти, и, возможно, потенциал роста еще не исчерпан”, — считает Терновский.

Ослабление рубля также сыграло свою роль в увеличении себестоимости кондитерских изделий, отмечает эксперт. Если цены на какао продолжат падать, а российская валюта укрепится, производители могут сдерживать дальнейший рост цен, корректируя рецептуры, считает он.

Как ритейлеры уже сейчас удерживают цены

Юрий Смитюк / ТАСС

По словам председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, влияние кризиса какао на конечную стоимость шоколадных изделий проявляется постепенно. Производители уже увеличили отпускные цены более чем на 20% за последний год, но ритейлеры пока не закладывают весь рост себестоимости в стоимость товаров.

“Конкуренция на кондитерском рынке высокая, а ритейлеры стараются сохранять доступность продукции. Они активно работают с производителями, продлевая сроки промоакций, расширяя ассортимент собственных торговых марок и выводя новинки по более низким ценам”, — объясняет Караваев.

Именно поэтому сейчас в продаже все чаще можно встретить шоколадные батончики и конфеты с начинками из карамели, нуги и вафель, где содержание шоколада минимально. В 2024 году такие батончики впервые обошли по популярности классические шоколадные плитки, отмечает Караваев.

О том, что динамика потребления уже меняется, свидетельствуют и данные Nielsen: в 2024 году продажи плиточного шоколада в натуральном выражении снизились на 7,1%, а развесных шоколадных конфет — на 8,8%. При этом в денежном выражении рынок вырос на 8,3% за счет повышения цен.

“Покупатели начали переключаться на более доступные сладости, такие как вафли и батончики, где содержание какао ниже”, — отмечает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Почему цены на шоколад в России продолжат расти

Главный фактор — глобальный кризис какао. Производство в Западной Африке, где выращивается более 60% мирового объема какао-бобов, столкнулось с сильными погодными потрясениями и заболеваниями деревьев. В результате урожайность в Кот-д’Ивуаре и Гане резко упала.

По словам Светланы Ильяшенко, доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, эта ситуация затрагивает весь рынок.

“Как и любой сырьевой товар, какао-бобы дорожают при сокращении запасов, что ведет к росту себестоимости шоколада, какао-порошка, напитков на основе какао и других продуктов с содержанием какао-масла. Это особенно затронет премиальный сегмент, где процент содержания натурального какао выше”, — объясняет эксперт.

Крупнейшие кондитерские корпорации уже закладывают эти риски в свои стратегии. Barry Callebaut и другие мировые игроки повышают отпускные цены, а производители в России ищут альтернативные каналы поставок. Однако это не спасает рынок от роста цен.

“Оснований для снижения розничных цен на шоколад и какаосодержащие продукты нет. Помимо роста стоимости сырья, увеличиваются затраты на логистику и оплату труда, а с 1 января повысилась налоговая нагрузка на участников товаропроводящей цепочки. Чтобы не допустить сильного скачка цен, некоторые производители уже уменьшили вес плитки шоколада с привычных 100 до 90 грамм, а некоторые и до 75 грамм”, — говорит Ильяшенко.