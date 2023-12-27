Проблемы у звезд, которые участвовали в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, начались после того, как на кадры с мероприятия обратили внимание военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях на Украине, утверждает Baza со ссылкой на источники. По данным телеграм-канала, фото и видео также дошли до президента России Владимира Путина.

Кого именно из военных возмутили материалы с мероприятия не уточняется, однако телеграм-канал отмечает, что самому Путину снимки могли «не понравиться», после чего последовала волна извинений со стороны российских артистов. Baza утверждает, что участников вечеринки проинформировали о том, что теперь их ждут «большие проблемы».

Телеграм-канал также отмечает, что одним из первых, кто узнал о негативной реакции военных и Путина, стал певец Филипп Киркоров. После этого в сети появилось видео его оправданий перед пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, с которым артист встретился за кулисами ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе».

На вопрос Пескова о том, что артисты «устроили» на вечеринке, Киркоров ответил, что заранее обещал Ивлеевой прийти на ее мероприятие.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. <…> Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код almost naked. Заморочился на «Дольче Габбана», «Баленсиага», а потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки, и на выход», — рассказал певец.

Сам Песков попросил журналистов не обсуждать с ним вечеринку Ивлеевой. «Что касается вечеринки — прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — подчеркнул он.

«Голая» вечеринка Ивлеевой

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла 20 декабря в клубе «Мутбаор». В ней участвовали российские звезды, в числе которых Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита Милявская.

Рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел на мероприятие в одном белом носке, надетом на половой орган. Позже суд признал его в виновным в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и арестовал на 15 суток. Также исполнителю назначили штраф в размере 200 тыс. рублей по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП).

После распространения фото и видео с «голой» вечеринки в социальных сетях депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ*. Позже Роскомнадзор усмотрел в некоторых фото и видео с мероприятия, опубликованных в Сети, признаки ЛГБТ*-пропаганды.

Ивлеева опубликовала несколько роликов с объяснениями касательно «голой» вечеринки. Аналогичные видео записали Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита Милявская. Также извинения опубликовала Ксения Собчак, которая в то же время выступила против требований бойкотировать звезд, которые участвовали в вечеринке.

«Важно: отмена артистов, участвовавших там, и разговоры об идеологической диверсии ― это глупость. Делать из идиотских фотографий высказывания, превращать участников фигни в преступников ― это пошлость на пошлость», ― заявила она.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России